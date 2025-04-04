Убрать Адольфа за 60 секунд

8 апреля исполняется 125 лет со дня рождения Адольфа Розенбергера — сооснователя и одного из первых инвесторов компании Porsche. Долгое время Розенбергер считался частью неудобной истории немецкого автопрома — будучи евреем, он лишился работы после прихода к власти нацистов, попал в тюрьму и концлагерь. Однако ему чудом удалось избежать гибели и уехать сначала во Францию, а затем — в США. Там он смог благополучно пережить временное, но весьма буйное помешательство своей первой родины, а после Второй мировой — отсудить у Porsche значительную компенсацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адольф Розенбергер был одним из лучших гонщиков Германии в 1920-х

Фото: ullstein bild / Getty Images Адольф Розенбергер был одним из лучших гонщиков Германии в 1920-х

Фото: ullstein bild / Getty Images

Автор: Евгений Хвостик

Фронтовик и автогонщик

Что значит «неправильная национальность»? Это когда еще вчера вы дружили или вели совместный бизнес, а сегодня «интересы отечества» заставляют отказаться от прежних отношений с человеком из-за его генетики. Так произошло с Адольфом Розенбергером, который стоял у истоков создания автоконцерна Porsche.

Розенбергер родился 8 апреля 1900 года в Пфорцхайме, неподалеку от Штутгарта. Его семья, успешно вложившись в зарождавшийся тогда кинобизнес, управляла сетью кинотеатров, поэтому молодой Адольф не испытывал нужды в деньгах. Сам он интересовался другой перспективной технологией — автомобилями.

Розенбергер хорошо разбирался в технике, и, когда началась Первая мировая, поступил на службу в военно-воздушные силы. После войны бывший летчик стал сначала работал механиком на Mercedes, а потом начал выступать за заводскую гоночную команду. С 1925 по 1927 год он одержал победу на нескольких международных соревнованиях в Германии. Эти успехи позволили ему войти в число гонщиков со всей Европы, которые приняли участие в первом заезде на автодроме «Нюрбургринг» в 1927 году. Розенбергер даже занял второе место в общем зачете, уступив лишь прославленному Рудольфу Караччиолле, который позже, в 1930-х, стал трехкратным чемпионом Европы по автогонкам. Но Розенбергер был не только водителем болидов — он принимал активное участие в совершенствовании машин. Так Адольф познакомился с Фердинандом Порше, который в 1923–1929 годах работал техническим директором Daimler, а также разрабатывал гоночные модели Mercedes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1931 году Адольф Розенбергер стал одним из основателей, первых инвесторов и кредиторов Porsche GmbH

Фото: Adolf Rosenberger gGmbH В 1931 году Адольф Розенбергер стал одним из основателей, первых инвесторов и кредиторов Porsche GmbH

Фото: Adolf Rosenberger gGmbH

Инвестор и инженер

Поработав в Daimler и австрийской инженерной компании Steyr, Фердинанд Порше решил начать собственный бизнес по ремонту и усовершенствованию автомобильных двигателей, а также по подготовке машин для гонок. Неудивительно, что именно Адольф Розенбергер стал его партнером — опытный автогонщик, он прекрасно разбирался в механике и аэродинамике. Кроме того, Розенбергер мог принять финансовое участие в запуске нового проекта — а именно денег Фердинанду Порше и не хватало: по словам его бывшего секретаря Гислейн Каес, «у Порше было недостаточно средств для создания компании в том виде, в каком он хотел». Адольф вложил в предприятие 3 тыс. рейхсмарок (около $17 тыс по нынешнему курсу) став одним из трех акционеров. Так в 1931 году появилась Dr. Ing. h.c.F. Porsche GmbH. 80% акций было у Фердинанда Порше, 10% — у его зятя Антона Пиеха и еще 10% — у Адольфа Розенбергера.

Розенбергер совмещал должности коммерческого и управляющего директоров. В первые месяцы компаньонам приходилось туго — консервативные немецкие покупатели не спешили размещать заказы у какого-то инженера Порше, его зятя и бывшего автогонщика. Розенбергеру пришлось вложить в компанию очень значительные дополнительные средств в объеме еще 80 тыс. рейхсмарок (примерно $280 тыс. по нынешнему курсу). Спустя год заказы стали поступать чаще — сказывался инженерный талант и коммерческая хватка Фердинанда Порше. Пригодился и гоночный опыт Розенбергера — именно он предложил сместить двигатель для одного из гоночных автомобилей Auto Union (альянс компаний Audi, Horch, DKW, Wanderer) ближе к задней оси.

С такой компоновкой Адольф имел дело, когда водил революционную по тем временам, но довольно редкую модель Rumpler Tropfenwagen, где двигатель был расположен под центром кузова. Впоследствии расположение двигателя в задней части станет фирменным знаком многих автомобилей Porsche.

Разработанный в 1932 году автомобиль Auto Union под индексом Type A имел 4,4-литровый двигатель V-16, который выдавал 290 л. с., мог развивать скорость 292 км/ч и был предназначен для участия в гонках Grand Prix. Автомобиль увидел свет уже в 1934 году и привел в восторг не только специалистов и широкую публику, но и нового рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера. Тот обратил внимание на разработки Porsche и подружился с Фердинандом, так же, как и он сам, выходцем из Австро-Венгрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фердинанд Порше и Адольф Гитлер осматривают модель «народного автомобиля», разработанного Porsche по заказу германских властей

Фото: Universal History Archive / UIG / Getty Images Фердинанд Порше и Адольф Гитлер осматривают модель «народного автомобиля», разработанного Porsche по заказу германских властей

Фото: Universal History Archive / UIG / Getty Images

Предатель и релокант

Новая расовая политика НСДАП, в том числе отношение к евреям, не могла не насторожить Адольфа Розенбергера. Уже в январе 1933 года он ушел в отставку с должности коммерческого директора, уехал во Францию, а затем в Швейцарию, где тем не менее руководил местными представительствами компании Porsche. Но когда в 1935 году Розенбергер по делам неосмотрительно вернулся в Германию, его тут же арестовали по обвинению в «расовом позоре» — так в то время нацисты характеризовали связь еврея с немкой,— что считалось уголовным преступлением. В том же 1935 году Розенбергер передал свои 10% в компании 25-летнему Фердинанду-Антону Порше, сыну Фердинанда. Передача акций была произведена в рамках «ариизации» — политики насильственного изгнания евреев из деловой, общественной и политической жизни Германии. Сама фирма к тому времени уже получила государственный заказ от самого хозяина Третьего рейха на создание народного автомобиля (нем. «volks wagen»). Щедрые госсубсидии позволили некогда еле державшейся на плаву компании выйти на устойчивую прибыль, которая на тот момент составляла уже около 170 тыс. рейхсмарок ($1,5 млн по нынешнему курсу). Фердинанд Порше вовсю погрузился в громадье планов по запуску народного автомобиля и создание новых спортивных моделей для автогонок Гран-при.

Видимо, слишком большая занятость и не позволила Порше ответить на письмо бывшего партнера, который просил замолвить за него словечко и вытащить из концлагеря Кислау, где гестапо проводило в его отношении следственные действия — строго в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством.

К счастью, в судьбу Розенбергера вмешался австрийский аристократ — барон Ганс фон Вейдер-Мальберг, который тоже работал вместе с ним в Porsche. Фон Вейдер-Мальберг сменил Розенбергера на посту коммерческого директора и тоже давал деньги на развитие компании — когда у нее еще не было щедрого финансирования от германского нацлидера. Барон уплатил штраф в 953 рейхсмарки (около $5100 по нынешнему курсу) для покрытия расходов на следственные действия гестапо и выплатил судебные издержки, которые понесло германское государство по делу национального предателя Адольфа Розенбергера. По сути, австрийский аристократ дал взятку следователям гестапо, и те выпустили бывшего автогонщика из тюрьмы — не исключено, что лишь на время. Но Розенбергер тут же уехал во Францию, сменил имя на «Альфред», а вскоре перебрался в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уехав в США, Розенбергер сменил имя на «Алан Артур Роберт»

Фото: Archiv Dr. Sandra Esslinger Уехав в США, Розенбергер сменил имя на «Алан Артур Роберт»

Фото: Archiv Dr. Sandra Esslinger

Начало и конец

В Америке Розенбергер обосновался сначала в Нью-Йорке, а потом переехал в столицу американского автопрома — Детройт. Там он надеялся получить работу по специальности. Но когда в 1939 году началась Вторая мировая, власти США ограничили в правах многих релокантов из нацистской Германии, подозревая в них агентов влияния режима. Не стал исключением и Розенбергер — ему запретили работать в американских автомобильных компаниях и даже закрыли въезд в некоторые части страны. Адольф-Альфред уехал на Западное побережье и обосновался в Лос-Анджелесе. Он решил начать с нуля и взял в аренду несколько бензоколонок. Впрочем, этот бизнес у него не пошел, и какое-то время бывшему сооснователю Porsche приходилось зарабатывать на перепродаже пластиковых изделий. Лишь в 1944-м, когда война близилась к завершению, власти США дали Розенбергеру гражданство, а сам он еще раз сменил имя, став Аланом Артуром Робертом. Однако в историю он все равно вошел как Адольф.

После войны финансовое положение Розенбергера улучшилось. В 1950 году он женился на бывшей сотруднице Porsche Анне Метцгер, которая уехала в Штаты незадолго до начала Второй мировой. Новобрачные основали компанию Roberts of California по изготовлению дорогих высококачественных предметов домашнего интерьера, которые в то время снова вошли в моду в США. Благодаря удачному бизнесу в Калифорнии Адольф и Анне купили особняк на Беверли-Хиллз и перевезли в Америку из разрушенной Германии мать и сестру Адольфа.

Сам Розенбергер с самого начала своего пребывания в США безуспешно пытался наладить контакт с Фердинандом Порше, чтобы тот выплатил ему хоть какую-то компенсацию за акции компании и финансовое участие Розенбергера в бизнесе в первые годы существования Porsche. Но, как известно, Фердинанд Порше был занят выпуском танков, самоходных установок и другой техники для вермахта. А в 1945 году его задержали во Франции, и он вместе с сыном Фердинандом-Антоном и зятем Антоном Пиехом оказался в тюрьме за пособничество нацистскому режиму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После ареста в 1935 году Розенбергер был помещен в концлагерь Кислау

Фото: Generallandesarchiv Karlsruhe После ареста в 1935 году Розенбергер был помещен в концлагерь Кислау

Фото: Generallandesarchiv Karlsruhe

Не преступление и не наказание

Из тюрьмы Фердинанд Порше внезапно принялся писать Адольфу Розенбергеру, жалуясь на тяжелые условия содержания и умоляя выслать ему немного денег, шоколада и кофе. Тот не смог отказать бывшему компаньону и отправил ему несколько посылок. Сына Фердинанда французские власти освободили через несколько месяцев, а самому основателю компании и его зятю Антону Пиеху не удалось избежать суда во Франции. Впрочем, выплатив компенсацию за использование подневольного труда на своих заводах, они оба вышли на свободу уже в 1949-м.

К тому времени избежавшие разрушений предприятия Volkswagen возобновили выпуск автомобилей — в 1949 году было продано 36 тыс. «Жуков», а семья Порше за каждый реализованный экземпляр получала в пересчете на доллары по $1,25 авторских. Эти деньги Порше использовал для запуска первого автомобиля под своим собственным именем — Porsche 356.

По удивительному стечению обстоятельств, после того как финансовые дела Фердинанда Порше стали выправляться, он перестал отвечать на письма Розенбергера.

В конце концов Розенбергер подал на Порше в трибунал по реституциям, чтобы в качестве одного из основателей и акционеров компании добиться права на авторские отчисления от выпуска автомобилей. Однако суд постановил, что Розенбергер имеет право только на денежную компенсацию в 200 тыс. дойчмарок ($480 тыс. по нынешнему курсу) и на один бесплатный Volkswagen «Жук» или Porsche 356.

Впоследствии Розенбергер пытался наладить контакт с семьей Порше, но безуспешно. В одном из своих поздних интервью он заявил, что Фердинанд Порше вряд ли был антисемитом или убежденным нацистом и просто воспользовался случаем, чтобы избавиться от компаньона с минимальными издержками.

В 1967 году Адольф Розенбергер умер в своем доме в Лос-Анджелесе и был похоронен на еврейском кладбище в Нью-Йорке. Его родственники основали фонд Adolf Rosenberger GmbH, борющийся за восстановление памяти обо всех немецких евреях, у которых нацистский режим отнял собственность или деловые активы, и за выплату им компенсаций.

Лишь в 2022 году фонд совместно с компанией Porsche провел и опубликовал совместное исследование о роли Адольфа Розенбергера в первых успехах компании. Через год компания с размахом отметила 75-летний юбилей. Отсчет своей истории, судя по всему, было решено вести не с 1931 года, а с 1948-го — когда был разработан первый автомобиль под маркой Porsche. Однако исследование о роли Адольфа Розенбергера вызвало у многих СМИ вопросы, не позабыла ли компания о своем сооснователе, который не укладывался в официальный исторический хронометраж Porsche. И здесь представители компании заявили, что Розенбергер ни в коем случае «не был спрятан» в корпоративной истории. Ведь за два года до юбилея Порше, спустя 54 года после смерти Розенбергера, в музее компании были установлены таблички с упоминанием имени Адольфа Розенбергера и других членов команды, стоявших у истоков Porsche.