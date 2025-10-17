Экс-руководители курской корпорации развития не признали вину в хищениях

Бывшие топ-менеджеры АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин не признали вину в хищении средств из бюджета при строительстве оборонительных сооружений в регионе (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом они заявили после оглашения окончательного обвинительного заключения в ходе рассмотрения дела в Ленинском райсуде Курска. Руководитель ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков, также обвиняемый в хищениях, сообщил о необходимости консультации с адвокатом. Это следует из пресс-релиза объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Следующее заседание по делу назначено на 20 октября.

Также суд удовлетворил ходатайства Игоря Грабина и Дмитрия Спиридонова о привлечении их супруг Дарьи и Екатерины в качестве общественных защитников, чтобы они могли участвовать в процессе, представлять доказательства и встречаться с мужьями в следственном изоляторе.

Уголовные дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области активно расследуются с конца прошлого года. Общая сумма ущерба по ним составляет порядка 4 млрд руб. По одному из дел в Курске были задержаны топ-менеджеры корпорации развития Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин и несколько предпринимателей — директор ООО «Торговый дом Курск» Денис Федоров, владелец ООО «Кремень» Игорь Ругаев, а также бенефициары и руководители ООО «КТК Сервис» Максим Васильев и Андрей Воловиков.

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года господин Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с «КТК Сервис» договора подряда на возведение взводных опорных пунктов в Курской области. При этом реальной деятельности компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным прокуратуры, участники организованной группы похитили более 152 млн руб. В сентябре материалы дела передали в суд.

Вину ранее признавал только Андрей Воловиков. Все фигуранты находятся под стражей.

Подробнее о заявлениях о невиновности фигурантов — в материале «Ъ».

Егор Якимов