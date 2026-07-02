Осужденным за хищения при возведении курских линий обороны добавили обвинения

В Ленинский райсуд Курска поступили уголовные дела о легализации преступных доходов (ч. 4 ст.174.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы) в отношении пяти участников строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. Согласно картотеке дел, речь идет о бывшем главе корпорации развития Владимире Лукине, экс-депутате облдумы Максиме Васильеве и предпринимателях Андрее Воловикове и Виталии Синьговском. Вместе с ними будут судить депутата совета ДНР Татьяну Бондаренко, которой также вменяется растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первое заседание по уголовным делам пока не назначено. Васильева и Синьговского, которые ранее заключили сделки со следствием, будут судить отдельно от остальных обвиняемых.

Все подсудимые, кроме Татьяны Бондаренко, ранее были признаны виновными в растрате 153 млн руб. при строительстве оборонительных сооружений в Глушковском районе. Максим Васильев и Виталий Синьговский получили пять с половиной и четыре года колонии соответственно. Лукин и Воловиков, которые отрицали вину, были приговорены к девяти и восьми с половиной годам.

По данным «Ъ», новые уголовные дела касаются сделок, которые обвиняемые совершали после похищения бюджетных средств. Ранее Генпрокуратура, которая добилась взыскания с них более 4 млрд руб., выяснила, что порядка 500 млн руб. могли быть потрачены участниками строительства на приобретение недвижимости и автомобилей. Татьяна Бондаренко, по версии следствия, может быть причастна к хищению 14 млн руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».