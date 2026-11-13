Московский банк предъявил подрядчику орловского «Титаника» 370 млн рублей долгов
Московский кредитный банк предъявил банкротящемуся подрядчику орловского «Титаника», подмосковному ООО «Стрела» Геннадия Федорова, требования на 369,9 млн руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», речь идет о 368,6 млн руб. основного долга и 1,2 млн руб. санкций. Основанием указан договор о выдаче банковской гарантии.
Это требование пока не включено в реестр кредиторов: по данным картотеки арбитражных дел, заявление банка оставлено без движения до 30 ноября.
С начала октября столичный арбитраж также включил в реестр требования десяти кредиторов на общую сумму 22 млн руб. и принял к рассмотрению восемь заявлений на 42,8 млн руб. в сумме, в том числе от межрайонной инспекции ФНС № 20 по Саратовской области на 25,4 млн руб.
В конце октября стало известно, что заказчик работ на «Титанике» — казенное учреждение региона «Орелгосзаказчик» — заявил о задолженности «Стрелы» на 2,3 млрд руб. В сообщении временного управляющего уточнялось, что требования возникли в рамках госконтракта от декабря 2022 года, когда ООО «Стрела» выиграло подряд на завершение строительства медцентра за 2,99 млрд руб. Впоследствии контракт подорожал до 4 млрд руб. В правительстве региона «Ъ-Черноземье» сообщили, что требования основаны на условиях соглашения, подчеркнув, что они предусматривают ответственность подрядчика за нарушение принятых обязательств, в том числе сроков выполнения работ.
Банкротство «Стрелы» в июле 2025 года инициировало московское ООО «УПТК-37» Дмитрия Акимова и Веры Прудниковой. Арбитражный суд Московской области возвратил заявление, но уже в августе принял к производству иск столичного ООО «Промасфальт» Василия Кирносова о вступлении в дело. В феврале 2026 года в него вступила прокуратура региона. В конце августа 2026 года столичный арбитраж ввел в отношении «Стрелы» первую процедуру банкротства — наблюдение.
Орловский «Титаник» получил свое прозвище из-за того, что строится с 2006 года. На последней встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Андрей Клычков заявил, что работы должны быть завершены до конца 2026-го. По условиям контракта со «Стрелой» медцентр требовалось достроить до конца 2024 года. Из-за того что подрядчик не уложился в сроки, контракт продлили до полного исполнения обязательств.
По данным информационного центра СКР на конец октября, в отношении директора и владельца «Стрелы» Геннадия Федорова, расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По сообщениям местных СМИ, фигурант был задержан. Согласно картотеке арбитражных дел, в рамках банкротного дела «Стрелы» временный управляющий компании Евгений Сильченко ходатайствовал об отстранении господина Федорова от должности. Арбитражный суд Московской области принял заявление к рассмотрению и назначил заседание по нему на 8 декабря.