Карнавал будет
Вышел новый альбом U2
К 50-летию ирландская группа U2 выпустила 16-й студийный альбом и запланировала гастроли в его поддержку. К «Карнавалу света», вынесенному в название альбома, присоединился Игорь Гаврилов.
Об альбоме U2 «Carnival De Luz» пишут как об их первой студийной работе за девять лет. Но в 2026 году у группы уже вышли два мини-альбома — «Days of Ash» (см. “Ъ” от 20 февраля) и «Easter Lily». Вместе с новинкой они составляют своего рода триптих. «Days of Ash» был реакцией на политическую повестку и реанимацией образа протестной группы, «Easter Lily» — посвящен поискам веры в мире, катящемся в пропасть, а «Carnival De Luz» — полноформатный альбом о счастье как форме сопротивления.
Альбом идеально работает как информационный повод для намеченного на 2027 год концертного турне. Оно названо в честь одной из песен нового альбома — «The Greatest Show on Earth» («Величайшее шоу на земле»). Уже объявлено о 37 шоу в Южной Америке, Великобритании и Европе. Нет сомнений, что к этой географии вскоре добавится и США.
Турне U2 начнется концертами в Мексике, Бразилии и Аргентине, в числе европейских остановок — Лиссабон, Севилья и Барселона. В общей сложности 18 концертов пройдет в испано- и португалоязычных странах. Это напрямую перекликается с содержанием нового альбома.
С точки зрения U2, счастье сегодня стоит искать в «латинском» мире, там, где люди умеют превращать жизнь в карнавал.
Это блестяще отображено в клипе на песню «Street of Dreams». U2 поют на крыше школьного автобуса посреди Мехико. Когда начинается дождь, группа перемещается на балкон одного из жилых домов, а зрители на улице продолжают их слушать. Дождь — не повод остановить праздник.
В новых текстах U2 часто встречаются испанские слова, но важнее — образ Королевы Карнавала, пронизывающий весь альбом. Впервые он встречается в песне «La Reina». В комментариях к альбому на страницах The Irish Times фронтмен U2 Боно объясняет: «Это традиция, согласно которой кого-то из простых людей выбирают королевой или королем карнавала. Она переворачивает с ног на голову привычную иерархию власти. Основание пирамиды берет под контроль ее вершину. И нам не стоит забывать — более того, это должно нас вдохновлять,— что во времена Франко в Испании карнавалы были запрещены за то, что в них было слишком много свободы».
В тексте песни «The Mirror Maker (Rosalia)» появляется каталонская суперзвезда Росалия. Боно и его дочь Джордан — ее преданные поклонники. И если мир в 2026 году — это карнавал, то Росалия — несомненно, его королева. По всем прогнозам, все музыкальные награды по итогам года соберет именно она. А для Боно она прежде всего человек, имеющий «чувство танца» и «чувство прошлого».
Если голоса Росалии в альбоме нет, то Долли Партон появляется во всем своем величии в финальном номере «Torn». Это последняя песня, которую она записала перед тем, как уйти из жизни (см. “Ъ” от 26 августа). В начале песни ее голос дрожит и почти срывается в полном соответствии с возрастом, но к середине приобретает впечатляющую мощь. Сочетание голосов Боно и Партон в «Torn» полностью укладывается в кантри-традицию, но в сумме с аккомпанементом U2 песня звучит как гимн вне жанров, на все времена. Боно именно Долли Партон называет королевой карнавала.
Стартовый трек альбома «Go» — многообещающая увертюра с длинным и очень изобретательным инструментальным вступлением.
Как и первые минуты альбомов «Achtung Baby» (1991) и «Pop» (1997), «Go» дает слушателю ощущение чего-то совершенно нового, чего он раньше у U2 не слышал. Однако, альбом в целом балансирует между освежающими пассажами неутомимого гитарного экспериментатора Эджа и более привычным саундом U2. Так песня «Superficiality» целиком сделана в звуке альбомов первой половины 1980-х. В ней, как и в «Can’t Stop Us Now», саундпродюсеры заострили внимание слушателей на барабанах основателя группы Ларри Маллена-мл. После длительного лечения, из-за которого Маллену пришлось пропустить резиденцию U2 в лас-вегасской «Сфере» в 2023–2024 годах, барабанщик снова в строю и участвует в работе в полном объеме, а значит, и группа в порядке.