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КультураМузыка

Карнавал будет

Вышел новый альбом U2
К 50-летию ирландская группа U2 выпустила 16-й студийный альбом и запланировала гастроли в его поддержку. К «Карнавалу света», вынесенному в название альбома, присоединился Игорь Гаврилов.
Обложка альбома U2 «Carnival De Luz»

Обложка альбома U2 «Carnival De Luz»

Island Records

Об альбоме U2 «Carnival De Luz» пишут как об их первой студийной работе за девять лет. Но в 2026 году у группы уже вышли два мини-альбома — «Days of Ash» (см. “Ъ” от 20 февраля) и «Easter Lily». Вместе с новинкой они составляют своего рода триптих. «Days of Ash» был реакцией на политическую повестку и реанимацией образа протестной группы, «Easter Lily» — посвящен поискам веры в мире, катящемся в пропасть, а «Carnival De Luz» — полноформатный альбом о счастье как форме сопротивления.
Альбом идеально работает как информационный повод для намеченного на 2027 год концертного турне. Оно названо в честь одной из песен нового альбома — «The Greatest Show on Earth» («Величайшее шоу на земле»). Уже объявлено о 37 шоу в Южной Америке, Великобритании и Европе. Нет сомнений, что к этой географии вскоре добавится и США.
Турне U2 начнется концертами в Мексике, Бразилии и Аргентине, в числе европейских остановок — Лиссабон, Севилья и Барселона. В общей сложности 18 концертов пройдет в испано- и португалоязычных странах. Это напрямую перекликается с содержанием нового альбома.
С точки зрения U2, счастье сегодня стоит искать в «латинском» мире, там, где люди умеют превращать жизнь в карнавал.
Это блестяще отображено в клипе на песню «Street of Dreams». U2 поют на крыше школьного автобуса посреди Мехико. Когда начинается дождь, группа перемещается на балкон одного из жилых домов, а зрители на улице продолжают их слушать. Дождь — не повод остановить праздник.
В новых текстах U2 часто встречаются испанские слова, но важнее — образ Королевы Карнавала, пронизывающий весь альбом. Впервые он встречается в песне «La Reina». В комментариях к альбому на страницах The Irish Times фронтмен U2 Боно объясняет: «Это традиция, согласно которой кого-то из простых людей выбирают королевой или королем карнавала. Она переворачивает с ног на голову привычную иерархию власти. Основание пирамиды берет под контроль ее вершину. И нам не стоит забывать — более того, это должно нас вдохновлять,— что во времена Франко в Испании карнавалы были запрещены за то, что в них было слишком много свободы».
В тексте песни «The Mirror Maker (Rosalia)» появляется каталонская суперзвезда Росалия. Боно и его дочь Джордан — ее преданные поклонники. И если мир в 2026 году — это карнавал, то Росалия — несомненно, его королева. По всем прогнозам, все музыкальные награды по итогам года соберет именно она. А для Боно она прежде всего человек, имеющий «чувство танца» и «чувство прошлого».
Если голоса Росалии в альбоме нет, то Долли Партон появляется во всем своем величии в финальном номере «Torn». Это последняя песня, которую она записала перед тем, как уйти из жизни (см. “Ъ” от 26 августа). В начале песни ее голос дрожит и почти срывается в полном соответствии с возрастом, но к середине приобретает впечатляющую мощь. Сочетание голосов Боно и Партон в «Torn» полностью укладывается в кантри-традицию, но в сумме с аккомпанементом U2 песня звучит как гимн вне жанров, на все времена. Боно именно Долли Партон называет королевой карнавала.
Стартовый трек альбома «Go» — многообещающая увертюра с длинным и очень изобретательным инструментальным вступлением.
Как и первые минуты альбомов «Achtung Baby» (1991) и «Pop» (1997), «Go» дает слушателю ощущение чего-то совершенно нового, чего он раньше у U2 не слышал. Однако, альбом в целом балансирует между освежающими пассажами неутомимого гитарного экспериментатора Эджа и более привычным саундом U2. Так песня «Superficiality» целиком сделана в звуке альбомов первой половины 1980-х. В ней, как и в «Can’t Stop Us Now», саундпродюсеры заострили внимание слушателей на барабанах основателя группы Ларри Маллена-мл. После длительного лечения, из-за которого Маллену пришлось пропустить резиденцию U2 в лас-вегасской «Сфере» в 2023–2024 годах, барабанщик снова в строю и участвует в работе в полном объеме, а значит, и группа в порядке.
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