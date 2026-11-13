Карнавал будет

В новых текстах U2 часто встречаются испанские слова, но важнее — образ Королевы Карнавала, пронизывающий весь альбом. Впервые он встречается в песне «La Reina». В комментариях к альбому на страницах The Irish Times фронтмен U2 Боно объясняет: «Это традиция, согласно которой кого-то из простых людей выбирают королевой или королем карнавала. Она переворачивает с ног на голову привычную иерархию власти. Основание пирамиды берет под контроль ее вершину. И нам не стоит забывать — более того, это должно нас вдохновлять,— что во времена Франко в Испании карнавалы были запрещены за то, что в них было слишком много свободы».