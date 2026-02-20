Сила повестки

Без каких-либо предупреждений и анонсов ирландская группа U2 выпустила EP «Days of Ash» («Дни пепла»), состоящий из шести новых песен. Новый материал U2 серьезно политически заряжен, что вполне естественно для музыкантов, на протяжении почти полувековой карьеры отозвавшихся в песнях на все самые громкие политические события — от апартеида в ЮАР до войны в Югославии. В новых песнях U2 словно стряхнули с себя статус и пафос и предстали такими, какими их в 1980-е полюбил Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Interscope Records / AP Фото: Interscope Records / AP

Шестипесенный альбом U2 «Days of Ash» последовал за синглами «Streets of Minneapolis» Брюса Спрингстина и «City of Heroes» Билли Брэгга, которые вышли с разницей в два январских дня как реакция на убийства Рене Гуд и Алекса Претти агентами ICE.

Эстафету рок-н-ролльной политинформации подхватили U2, что было вполне ожидаемо. Политические комментарии в песнях — часть их «брендбука». Но есть разница.

Прошло почти девять лет с тех пор, как U2 выпустили альбом «Songs of Experience». Было много гастролей, два фильма, 40-дневная резиденция в лас-вегасском зале Sphere. Группа выпустила собрание перезаписанных в акустике старых песен «Songs of Surrender», а лидер группы Боно написал книгу мемуаров, съездил с ней в разговорный тур, а потом еще и снял об этом туре фильм. Монетизация бэк-каталога шла бесперебойно. Но вот появился новый альбом, на выход которого не было ни намека.

В 1980-е U2 при помощи Брайана Ино и других именитых продюсеров выстроили свой саунд и практически отлили в бронзе эталон стадионного рок-шоу. В 1990-е они всерьез заинтересовались электронным звуком и придумали заново сам формат арена-рока. В 2000-е они создали непревзойденное по сценографии концертное шоу «360», с которым побывали и в Москве.

Но если, скажем, Дэвид Боуи, почувствовав в 2000-е дефицит новых идей, просто взял паузу, то U2 продолжали непрерывную гонку за технологиями и саундом. В результате им досталось от фанатов и за слабый музыкальный материал, и за сомнительные бизнес-решения вроде автоматической загрузки альбома «Songs of Innocence» (2014) на все устройства с iTunes. U2 ослабили хватку как авторы. Итог — девять лет эксплуатации прошлого.

Неожиданный релиз альбома «Days of Ash» сопровождался выходом первого за 24 года номера фанзина U2 «Propaganda», из которого фанаты группы черпают ее официальную информацию еще с 1980-х.

В выпуске, снабженном общим заголовком «Шесть открыток из сегодняшнего дня», разъяснены первопричины появления альбома.

«Мы никогда не боялись занимать определенную позицию… это важная сторона того, кто мы есть, и причина, по которой мы все еще существуем»,— сообщил читателям барабанщик Ларри Маллен-мл. Фронтмен же детально прошелся по всей повестке, например, таким образом: «Изнасилование, убийство и похищение израильтян 7 октября было злом, но самооборона не является оправданием для всеобъемлющей жестокости ответа Нетаньяху».

Стихи израильского поэта Иегуды Амихая звучат в песне «Wildpeace», в записи которой приняла участие малийская группа Adeola. Это могло бы быть притянутым за уши конъюнктурным «многообразием». Но штука в том, что и spoken word здесь на своем месте, и песня в целом выглядит как аутентичное обращение к неравнодушной искренности времен альбома «War» (1983).

В этом заслуга гитариста Эджа, придумавшего для «Wildpeace» один из самых острых риффов в своей карьере, и в еще большей степени — Ларри Маллена-мл., который по состоянию здоровья не смог принять участие в концертах в «Сфере» и, казалось, сошел с дистанции. Его ломаная барабанная партия, далекая от привычного прямолинейного бита, служит напоминанием о том, что он все же один из самых значительных барабанщиков наших дней.

Открывающий альбом номер «American Obituary» — прямой комментарий к убийствам в Миннеаполисе, но в первую очередь это все же грандиозный стадионный хит.

В один ряд с протестными хитами U2 начала 1980-х песня встает легко. Ощущение непосредственной реакции на мир за окном сохраняется на протяжении всего альбома, за исключением только лишь финальной «Yours Eternally», записанной вместе с Эдом Шираном и Тарасом Тополей из киевской группы «Антитела». В этом треке чертов «позитивный вайб», свойственный Эду Ширану, перевешивает харизму Боно. А в целом понятно, что срочность выпуска альбома, отсутствие «мoдных» продюсеров в студии и дыхание цайтгайста пошли U2 на пользу. Жаль только, что грядущий «большой» альбом U2, по словам Боно, будет решен все же в каком-то другом стиле. Как он говорит, «более карнавальном».