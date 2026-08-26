Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Уход королевы

Умерла американская кантри-певица Долли Партон

В Нэшвилле (штат Теннесси, США) в возрасте 80 лет после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием ушла из жизни певица и автор песен Долли Партон. Она была главным женским олицетворением стиля кантри и одним из самых убедительных воплощений мифа Америки о самой себе.

Долли Партон

Долли Партон

Фото: Cathal McNaughton / Reuters

Долли Партон

Фото: Cathal McNaughton / Reuters

Едва только стало известно о смерти Долли Партон, президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги на всех государственных, военных и дипломатических учреждениях до заката 1 сентября. Такое раньше бывало только в случае смерти президентов и государственных руководителей высшего эшелона. Но Долли Партон в определенном смысле и была государственным деятелем. Не только «королевой кантри», как ее называли в музыкальной индустрии, но и публичной фигурой, сформировавшей во второй половине XX века образ самой нации.

Долли Ребекка Партон была одной из 12 детей в семье крестьянина-издольщика в горном сельскохозяйственном регионе Теннесси. Никакого музыкального бэкграунда у ее семьи не было, кроме того, что мать будущей певицы, валлийка по происхождению, любила британские народные баллады. Свою семью Партон описывала в интервью как «бедную до крайности».

Выступать публично Долли Партон начала в шесть лет в пятидесятнической церкви, где пастором служил ее дед.

Писать песни она начала в семь и писала непрерывно, так что к началу XXI века в ее авторском каталоге значились 3 тыс. песен, а пластинки распродались 100-миллионным тиражом.

В восемь ей купили первую гитару. В десять ее голос уже можно было слышать на радиостанциях Восточного Теннесси. В 13 лет она сделала первую профессиональную запись — песню «Puppy Love». С ней она выступила на Grand Ole Opry, нэшвилльском радиошоу, которое выходило в эфир с 1925 года. Там она встретила Джонни Кэша, своего кумира и артиста первого эшелона, в чьем арсенале тогда уже были «I Walk The Line» и «Folsom Prison Blues». Именно он посоветовал ей не ограничиваться рамками кантри, не идти за ожиданиями публики, а следовать своему художественному инстинкту. Позднее, в 1980-м, именно Долли Партон ввела Кэша в Зал славы кантри.

После окончания средней школы Долли Партон переехала в Нэшвилл, город, в котором были сосредоточены музыкальные издательства, студии, менеджерские компании и рекорд-лейблы, ориентирующиеся на кантри. Это был центр притяжения всех кантри-артистов страны, и именно там возник «звук Нэшвилла» — гладкая, оркестрованная в коммерческом ключе разновидность кантри, позволившая жанру значительно расширить аудиторию. В этой среде сочинительские способности Долли Партон стали востребованы незамедлительно, ее авторский стиль со временем стал эталоном.

Долли Партон подписала контракт с компанией Monument Records, где поначалу ее не видели в роли кантри-певицы и выпускали песни, созданные ею в подростковом и прямолинейном стиле «бабл-гам-поп». Однако ее кантри-записи занимали все более высокие места в чартах, и в итоге она утвердилась в роли одного из флагманов стиля, издавая один за другим альбомы на мейджоре RCA, выпускавшем записи Элвиса Пресли. Впоследствии она освоила все ответвления кантри, а последний студийный альбом «Rockstar» (2023) целиком составила из рок-хитов.

В 1970 году Долли Партон впервые возглавила кантри-чарт с песней «Joshua» и с ней же получила первую номинацию на Grammy.

Альбом «Coat of Many Colors» (1971) считается вехой в истории жанра, однако настоящие суперхиты, «Jolene» и «I Will Always Love You», вошли в альбом «Jolene» (1974).

Именно автобиографическая «Jolene» считается американскими музыкальными критиками лучшей в ее карьере. Она входит в сотню лучших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Она сильна музыкально — нервным, почти гипнотическим гитарным рисунком — и литературно. Героиня обращается не к неверному мужу, а к своей сопернице, демонической красавице, и практически признает поражение заранее.

Та слишком красива, и единственное, что остается,— попросить ее: «Пожалуйста, не забирай его только потому, что ты можешь. Для тебя он может быть одним из многих, а для меня — единственный. Другого никогда не будет». Это сюжет из жизни. Рыжеволосая банковская служащая слишком явно заинтересовалась ее мужем Карлом Дином. Партон ревновала, но в итоге превратила ревность в американский поп-стандарт. Дин остался с ней, и их брак продлился почти 60 лет.

В лирической героине песен Долли Партон каждая американка из глубинки могла узнать себя.

Сам ее публичный образ, который с годами все больше и больше пародировали, был узнаваем, как ничей другой. Лучшая роль в ее недлинной фильмографии — хозяйка салона красоты в Луизиане в «Стальных магнолиях» Герберта Росса.

Партон обладала всеми необходимыми внешними данными, чтобы прописаться на постерах в бытовках нефтяников и на фото в кабинах дальнобойных фур. Кукольная аппетитность Партон с возрастом приобрела гипертрофированные формы, но сама она охотно над ней смеялась. На вопрос о том, сколько времени уходит на ее прическу, она отвечала: «Не знаю. Меня никогда нет рядом, когда ее делают». Речь, конечно, шла о парике, о гигантском начесе, фактически торговой марке Партон.

По узнаваемости прическа могла конкурировать только с ее декольте. Певицу спрашивали: «Ваша грудь настоящая?» Она отвечала: «Да, ведь она по-настоящему дорогая и по-настоящему большая». Именно в честь нее первое искусственно выращенное млекопитающее назвали Долли — оно было клонировано из клетки, взятой из молочной железы шестилетней овцы.

Долли Партон поминает сегодня вся музыкальная индустрия от Пола Маккартни до Эминема. Для нескольких поколений американцев она была персонажем из детства. А за пределами США, конечно, в первую очередь вспоминают песню «I Will Always Love You». В версии Уитни Хьюстон она вошла в фильм «Телохранитель» (1992) и стала примером виртуозного вокального исполнения.

В оригинале эта песня была посвящена разрыву отношений Партон с певцом Портером Вагонером. С ней Партон возглавила чарт в 1973 году, а в 1982-м перезаписала ее для фильма «Лучший бордель в Техасе» и снова попала на первую строчку. К моменту выхода кавера Уитни Хьюстон «королева кантри» уже заработала на этой песне миллионы, но новые астрономические авторские отчисления ей не помешали — она много тратила на благотворительность, а стала тратить еще больше.

Долли Партон проделала невероятный путь из хижины без электричества в крошечном городке берегу реки Литл-Пиджен в высшую лигу шоу-бизнеса.

Главным социальным лифтом для нее стали песни собственного сочинения: она умела их писать, исполнять и, что оказалось не менее важно, сохранять контроль над ними. Бизнес-хватку она унаследовала от отца, который, по ее словам, был одним из самых умных людей, которых она когда-либо знала, в том, что касается бизнеса и получения прибыли. Даром что так и не выучился грамоте.

Игорь Гаврилов

Фотогалерея

От лоскутного пальто к платиновым дискам

Предыдущая фотография
Долли Партон родилась 19 января 1946 года в Локаст-Ридже, штат Теннесси, четвертой из 12 детей в бедной семье фермера-издольщика. В детстве мать сшила ей пальто из разноцветных лоскутов — эта история позднее легла в основу песни «Coat of Many Colors»&lt;br> На фото: реклама сингла Долли Партон «Happy, Happy Birthday Baby» в журнале Billboard, 1965 год. Песня поднялась до 108-й строки списка Bubbling Under the Hot 100 и стала первой записью певицы, попавшей в чарт Billboard

Долли Партон родилась 19 января 1946 года в Локаст-Ридже, штат Теннесси, четвертой из 12 детей в бедной семье фермера-издольщика. В детстве мать сшила ей пальто из разноцветных лоскутов — эта история позднее легла в основу песни «Coat of Many Colors»
На фото: реклама сингла Долли Партон «Happy, Happy Birthday Baby» в журнале Billboard, 1965 год. Песня поднялась до 108-й строки списка Bubbling Under the Hot 100 и стала первой записью певицы, попавшей в чарт Billboard

Фото: Billboard

Долли Партон, 1977 год. Вышедший в том году альбом «Here You Come Again» первым в ее дискографии вошел в топ-20 Billboard 200, а заглавная песня достигла третьей строки Hot 100 и позднее принесла певице первую «Грэмми»

Долли Партон, 1977 год. Вышедший в том году альбом «Here You Come Again» первым в ее дискографии вошел в топ-20 Billboard 200, а заглавная песня достигла третьей строки Hot 100 и позднее принесла певице первую «Грэмми»

Фото: AP

С актрисой и комиком Кэрол Бернетт на съемках телевизионного спецвыпуска «Долли и Кэрол в Нэшвилле» в Grand Ole Opry House, 1979 год. Программа CBS стала первым совместным появлением артисток на телевидении: в нее вошли дуэты, комедийные номера и госпел-попурри

С актрисой и комиком Кэрол Бернетт на съемках телевизионного спецвыпуска «Долли и Кэрол в Нэшвилле» в Grand Ole Opry House, 1979 год. Программа CBS стала первым совместным появлением артисток на телевидении: в нее вошли дуэты, комедийные номера и госпел-попурри

Фото: AP

С президентом США Джимми Картером и первой леди Розалин Картер на приеме для исполнителей кантри в Белом доме, 1979 год. В тот же день президент представил Партон на благотворительном гала-концерте в театре Форда

С президентом США Джимми Картером и первой леди Розалин Картер на приеме для исполнителей кантри в Белом доме, 1979 год. В тот же день президент представил Партон на благотворительном гала-концерте в театре Форда

Фото: Georges / AP

На вечеринке после премьеры фильма «С девяти до пяти» (1980) в Лос-Анджелесе. Картина стала полнометражным актерским дебютом Партон; написанная ею заглавная песня возглавила поп- и кантри-чарты, получила две «Грэмми» и принесла ей первую номинацию на «Оскар»

На вечеринке после премьеры фильма «С девяти до пяти» (1980) в Лос-Анджелесе. Картина стала полнометражным актерским дебютом Партон; написанная ею заглавная песня возглавила поп- и кантри-чарты, получила две «Грэмми» и принесла ей первую номинацию на «Оскар»

Фото: Harms / AP

С певцом Кенни Роджерсом на репетиции телешоу Live… And in Person в Лос-Анджелесе, 1983 год. В эфире они исполнили свой первый совместный дуэт «Islands in the Stream», возглавивший американские чарты поп-музыки, кантри и adult contemporary

С певцом Кенни Роджерсом на репетиции телешоу Live… And in Person в Лос-Анджелесе, 1983 год. В эфире они исполнили свой первый совместный дуэт «Islands in the Stream», возглавивший американские чарты поп-музыки, кантри и adult contemporary

Фото: Doug Pizac / AP

С актером Сильвестром Сталлоне на съемках фильма «Горный хрусталь» (1984). Партон написала все 14 композиций для саундтрека; «Tennessee Homesick Blues» возглавила кантри-чарт и получила номинацию на «Грэмми»

С актером Сильвестром Сталлоне на съемках фильма «Горный хрусталь» (1984). Партон написала все 14 композиций для саундтрека; «Tennessee Homesick Blues» возглавила кантри-чарт и получила номинацию на «Грэмми»

Фото: Mario Suriani / AP

С композиторами Морисом (слева) и Робином Гиббом в студии Good Morning America в Нью-Йорке, 1984 год. Морис и Робин вместе с братом, композитором Барри Гиббом, написали для Партон песню «Islands in the Stream»

С композиторами Морисом (слева) и Робином Гиббом в студии Good Morning America в Нью-Йорке, 1984 год. Морис и Робин вместе с братом, композитором Барри Гиббом, написали для Партон песню «Islands in the Stream»

Фото: Mario Suraini / AP

С профессиональным рестлером Халком Хоганом на съемках клипа «Headlock on My Heart» для телешоу Dolly в Лос-Анджелесе, 1987 год. Шуточную песню о браке с борцом Партон сочинила в ответ на таблоидную выдумку о ее свадьбе со 136-килограммовым рестлером

С профессиональным рестлером Халком Хоганом на съемках клипа «Headlock on My Heart» для телешоу Dolly в Лос-Анджелесе, 1987 год. Шуточную песню о браке с борцом Партон сочинила в ответ на таблоидную выдумку о ее свадьбе со 136-килограммовым рестлером

Фото: Bob Galbraith / AP

С племянницами и племянниками в парке развлечений Dollywood в Пиджен-Фордже, 1986 год. Парк открылся для публики на следующий день и за первый сезон принял 1,3 млн посетителей

С племянницами и племянниками в парке развлечений Dollywood в Пиджен-Фордже, 1986 год. Парк открылся для публики на следующий день и за первый сезон принял 1,3 млн посетителей

Фото: Mark Humphrey / AP

На вручении премии Ассоциации кантри-музыки в Нэшвилле, 1989 год. Партон исполнила госпел-композицию «He’s Alive» с хором из 100 человек; ее клип «Why’d You Come in Here Lookin’ Like That» был номинирован как музыкальное видео года

На вручении премии Ассоциации кантри-музыки в Нэшвилле, 1989 год. Партон исполнила госпел-композицию «He’s Alive» с хором из 100 человек; ее клип «Why’d You Come in Here Lookin’ Like That» был номинирован как музыкальное видео года

Фото: Mark Humphrey / AP

С наградой Ассоциации кантри-музыки за вокальное событие года — версию «I Will Always Love You», записанную с кантри-певцом и автором песен Винсом Гиллом, 1996 год. Первую версию песни Партон сочинила как прощание с многолетним партнером, кантри-певцом и телеведущим Портером Вагонером

С наградой Ассоциации кантри-музыки за вокальное событие года — версию «I Will Always Love You», записанную с кантри-певцом и автором песен Винсом Гиллом, 1996 год. Первую версию песни Партон сочинила как прощание с многолетним партнером, кантри-певцом и телеведущим Портером Вагонером

Фото: Reuters

Долли Партон на открытии вольера в Национальном зоопарке Вашингтона, 2003 год. В тот день Партон получила награду Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США за поддержку сохранения белоголовых орланов

Долли Партон на открытии вольера в Национальном зоопарке Вашингтона, 2003 год. В тот день Партон получила награду Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США за поддержку сохранения белоголовых орланов

Фото: Jason Reed JIR / Reuters

На встрече с журналистами в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, 2000 год. Партон представляла программу бесплатной рассылки детских книг Imagination Library, вдохновленную примером ее отца, который не умел читать и писать; к концу жизни певицы программа передала детям свыше 325 млн книг

На встрече с журналистами в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, 2000 год. Партон представляла программу бесплатной рассылки детских книг Imagination Library, вдохновленную примером ее отца, который не умел читать и писать; к концу жизни певицы программа передала детям свыше 325 млн книг

Фото: Reuters

С наградой Tennessee Arts Commission за достижения всей жизни, врученной губернатором Теннесси Филом Бредесеном, 2003 год. Это высшая награда штата в области искусства; Партон была единственным лауреатом этой категории

С наградой Tennessee Arts Commission за достижения всей жизни, врученной губернатором Теннесси Филом Бредесеном, 2003 год. Это высшая награда штата в области искусства; Партон была единственным лауреатом этой категории

Фото: Neil Brake / AP

С британским певцом и композитором Элтоном Джоном на вручении премии Ассоциации кантри-музыки в Madison Square Garden в Нью-Йорке, 2005 год. Они исполнили «Turn the Lights Out When You Leave» и «Imagine»

С британским певцом и композитором Элтоном Джоном на вручении премии Ассоциации кантри-музыки в Madison Square Garden в Нью-Йорке, 2005 год. Они исполнили «Turn the Lights Out When You Leave» и «Imagine»

Фото: Mike Segar / Reuters

С телеведущим Джеем Лено на съемках «Вечернего шоу с Джеем Лено» в Бербанке. В тот сезон Партон получила вторую номинацию на «Оскар» — за написанную ею песню «Travelin’ Thru» к фильму «Трансамерика» (2005)

С телеведущим Джеем Лено на съемках «Вечернего шоу с Джеем Лено» в Бербанке. В тот сезон Партон получила вторую номинацию на «Оскар» — за написанную ею песню «Travelin’ Thru» к фильму «Трансамерика» (2005)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Слева направо: композитор Эндрю Ллойд Уэббер, кинорежиссер Стивен Спилберг, певица Долли Партон, дирижер Зубин Мета, певец и автор песен Смоки Робинсон, первая леди США Лора Буш и президент США Джордж Буш-младший на гала-концерте Центра Кеннеди в Вашингтоне, 2006 год. Партон вошла в пятерку лауреатов за пожизненный вклад в американскую культуру

Слева направо: композитор Эндрю Ллойд Уэббер, кинорежиссер Стивен Спилберг, певица Долли Партон, дирижер Зубин Мета, певец и автор песен Смоки Робинсон, первая леди США Лора Буш и президент США Джордж Буш-младший на гала-концерте Центра Кеннеди в Вашингтоне, 2006 год. Партон вошла в пятерку лауреатов за пожизненный вклад в американскую культуру

Фото: Jim Young / Reuters

Выступление на съезде благотворительной организации United Way of America в Детройте, 2009 год. В тот же день Партон объявила о партнерстве United Way с Imagination Library: его целью было увеличить ежемесячную рассылку бесплатных книг с 500 тыс. до 1 млн экземпляров

Выступление на съезде благотворительной организации United Way of America в Детройте, 2009 год. В тот же день Партон объявила о партнерстве United Way с Imagination Library: его целью было увеличить ежемесячную рассылку бесплатных книг с 500 тыс. до 1 млн экземпляров

Фото: Carlos Osorio / AP

На премьере фильма «Радостный шум» (2012) в Лос-Анджелесе. Картина стала первой главной ролью Партон в полнометражном кино за 20 лет; она сыграла участницу церковного хора Джи Джи Спэрроу и написала для саундтрека три песни

На премьере фильма «Радостный шум» (2012) в Лос-Анджелесе. Картина стала первой главной ролью Партон в полнометражном кино за 20 лет; она сыграла участницу церковного хора Джи Джи Спэрроу и написала для саундтрека три песни

Фото: Matt Sayles / AP

На премьере мюзикла «С девяти до пяти» в лондонском Вест-Энде, в театре «Савой», 2019 год. Партон написала для постановки музыку и тексты всех песен; ее партитура ранее принесла ей номинацию на «Тони»

На премьере мюзикла «С девяти до пяти» в лондонском Вест-Энде, в театре «Савой», 2019 год. Партон написала для постановки музыку и тексты всех песен; ее партитура ранее принесла ей номинацию на «Тони»

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Долли Партон приветствует гостей на открытии сезона Dollywood в Пиджен-Фордже, 2024 год

Долли Партон приветствует гостей на открытии сезона Dollywood в Пиджен-Фордже, 2024 год

Фото: Amy Harris / Invision / AP

Следующая фотография
1 / 22

Долли Партон родилась 19 января 1946 года в Локаст-Ридже, штат Теннесси, четвертой из 12 детей в бедной семье фермера-издольщика. В детстве мать сшила ей пальто из разноцветных лоскутов — эта история позднее легла в основу песни «Coat of Many Colors»
На фото: реклама сингла Долли Партон «Happy, Happy Birthday Baby» в журнале Billboard, 1965 год. Песня поднялась до 108-й строки списка Bubbling Under the Hot 100 и стала первой записью певицы, попавшей в чарт Billboard

Фото: Billboard

Долли Партон, 1977 год. Вышедший в том году альбом «Here You Come Again» первым в ее дискографии вошел в топ-20 Billboard 200, а заглавная песня достигла третьей строки Hot 100 и позднее принесла певице первую «Грэмми»

Фото: AP

С актрисой и комиком Кэрол Бернетт на съемках телевизионного спецвыпуска «Долли и Кэрол в Нэшвилле» в Grand Ole Opry House, 1979 год. Программа CBS стала первым совместным появлением артисток на телевидении: в нее вошли дуэты, комедийные номера и госпел-попурри

Фото: AP

С президентом США Джимми Картером и первой леди Розалин Картер на приеме для исполнителей кантри в Белом доме, 1979 год. В тот же день президент представил Партон на благотворительном гала-концерте в театре Форда

Фото: Georges / AP

На вечеринке после премьеры фильма «С девяти до пяти» (1980) в Лос-Анджелесе. Картина стала полнометражным актерским дебютом Партон; написанная ею заглавная песня возглавила поп- и кантри-чарты, получила две «Грэмми» и принесла ей первую номинацию на «Оскар»

Фото: Harms / AP

С певцом Кенни Роджерсом на репетиции телешоу Live… And in Person в Лос-Анджелесе, 1983 год. В эфире они исполнили свой первый совместный дуэт «Islands in the Stream», возглавивший американские чарты поп-музыки, кантри и adult contemporary

Фото: Doug Pizac / AP

С актером Сильвестром Сталлоне на съемках фильма «Горный хрусталь» (1984). Партон написала все 14 композиций для саундтрека; «Tennessee Homesick Blues» возглавила кантри-чарт и получила номинацию на «Грэмми»

Фото: Mario Suriani / AP

С композиторами Морисом (слева) и Робином Гиббом в студии Good Morning America в Нью-Йорке, 1984 год. Морис и Робин вместе с братом, композитором Барри Гиббом, написали для Партон песню «Islands in the Stream»

Фото: Mario Suraini / AP

С профессиональным рестлером Халком Хоганом на съемках клипа «Headlock on My Heart» для телешоу Dolly в Лос-Анджелесе, 1987 год. Шуточную песню о браке с борцом Партон сочинила в ответ на таблоидную выдумку о ее свадьбе со 136-килограммовым рестлером

Фото: Bob Galbraith / AP

С племянницами и племянниками в парке развлечений Dollywood в Пиджен-Фордже, 1986 год. Парк открылся для публики на следующий день и за первый сезон принял 1,3 млн посетителей

Фото: Mark Humphrey / AP

На вручении премии Ассоциации кантри-музыки в Нэшвилле, 1989 год. Партон исполнила госпел-композицию «He’s Alive» с хором из 100 человек; ее клип «Why’d You Come in Here Lookin’ Like That» был номинирован как музыкальное видео года

Фото: Mark Humphrey / AP

С наградой Ассоциации кантри-музыки за вокальное событие года — версию «I Will Always Love You», записанную с кантри-певцом и автором песен Винсом Гиллом, 1996 год. Первую версию песни Партон сочинила как прощание с многолетним партнером, кантри-певцом и телеведущим Портером Вагонером

Фото: Reuters

Долли Партон на открытии вольера в Национальном зоопарке Вашингтона, 2003 год. В тот день Партон получила награду Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США за поддержку сохранения белоголовых орланов

Фото: Jason Reed JIR / Reuters

На встрече с журналистами в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, 2000 год. Партон представляла программу бесплатной рассылки детских книг Imagination Library, вдохновленную примером ее отца, который не умел читать и писать; к концу жизни певицы программа передала детям свыше 325 млн книг

Фото: Reuters

С наградой Tennessee Arts Commission за достижения всей жизни, врученной губернатором Теннесси Филом Бредесеном, 2003 год. Это высшая награда штата в области искусства; Партон была единственным лауреатом этой категории

Фото: Neil Brake / AP

С британским певцом и композитором Элтоном Джоном на вручении премии Ассоциации кантри-музыки в Madison Square Garden в Нью-Йорке, 2005 год. Они исполнили «Turn the Lights Out When You Leave» и «Imagine»

Фото: Mike Segar / Reuters

С телеведущим Джеем Лено на съемках «Вечернего шоу с Джеем Лено» в Бербанке. В тот сезон Партон получила вторую номинацию на «Оскар» — за написанную ею песню «Travelin’ Thru» к фильму «Трансамерика» (2005)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Слева направо: композитор Эндрю Ллойд Уэббер, кинорежиссер Стивен Спилберг, певица Долли Партон, дирижер Зубин Мета, певец и автор песен Смоки Робинсон, первая леди США Лора Буш и президент США Джордж Буш-младший на гала-концерте Центра Кеннеди в Вашингтоне, 2006 год. Партон вошла в пятерку лауреатов за пожизненный вклад в американскую культуру

Фото: Jim Young / Reuters

Выступление на съезде благотворительной организации United Way of America в Детройте, 2009 год. В тот же день Партон объявила о партнерстве United Way с Imagination Library: его целью было увеличить ежемесячную рассылку бесплатных книг с 500 тыс. до 1 млн экземпляров

Фото: Carlos Osorio / AP

На премьере фильма «Радостный шум» (2012) в Лос-Анджелесе. Картина стала первой главной ролью Партон в полнометражном кино за 20 лет; она сыграла участницу церковного хора Джи Джи Спэрроу и написала для саундтрека три песни

Фото: Matt Sayles / AP

На премьере мюзикла «С девяти до пяти» в лондонском Вест-Энде, в театре «Савой», 2019 год. Партон написала для постановки музыку и тексты всех песен; ее партитура ранее принесла ей номинацию на «Тони»

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Долли Партон приветствует гостей на открытии сезона Dollywood в Пиджен-Фордже, 2024 год

Фото: Amy Harris / Invision / AP

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд