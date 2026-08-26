Уход королевы

В Нэшвилле (штат Теннесси, США) в возрасте 80 лет после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием ушла из жизни певица и автор песен Долли Партон. Она была главным женским олицетворением стиля кантри и одним из самых убедительных воплощений мифа Америки о самой себе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долли Партон

Фото: Cathal McNaughton / Reuters Долли Партон

Фото: Cathal McNaughton / Reuters

Едва только стало известно о смерти Долли Партон, президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги на всех государственных, военных и дипломатических учреждениях до заката 1 сентября. Такое раньше бывало только в случае смерти президентов и государственных руководителей высшего эшелона. Но Долли Партон в определенном смысле и была государственным деятелем. Не только «королевой кантри», как ее называли в музыкальной индустрии, но и публичной фигурой, сформировавшей во второй половине XX века образ самой нации.

Долли Ребекка Партон была одной из 12 детей в семье крестьянина-издольщика в горном сельскохозяйственном регионе Теннесси. Никакого музыкального бэкграунда у ее семьи не было, кроме того, что мать будущей певицы, валлийка по происхождению, любила британские народные баллады. Свою семью Партон описывала в интервью как «бедную до крайности».

Выступать публично Долли Партон начала в шесть лет в пятидесятнической церкви, где пастором служил ее дед.

Писать песни она начала в семь и писала непрерывно, так что к началу XXI века в ее авторском каталоге значились 3 тыс. песен, а пластинки распродались 100-миллионным тиражом.

В восемь ей купили первую гитару. В десять ее голос уже можно было слышать на радиостанциях Восточного Теннесси. В 13 лет она сделала первую профессиональную запись — песню «Puppy Love». С ней она выступила на Grand Ole Opry, нэшвилльском радиошоу, которое выходило в эфир с 1925 года. Там она встретила Джонни Кэша, своего кумира и артиста первого эшелона, в чьем арсенале тогда уже были «I Walk The Line» и «Folsom Prison Blues». Именно он посоветовал ей не ограничиваться рамками кантри, не идти за ожиданиями публики, а следовать своему художественному инстинкту. Позднее, в 1980-м, именно Долли Партон ввела Кэша в Зал славы кантри.

После окончания средней школы Долли Партон переехала в Нэшвилл, город, в котором были сосредоточены музыкальные издательства, студии, менеджерские компании и рекорд-лейблы, ориентирующиеся на кантри. Это был центр притяжения всех кантри-артистов страны, и именно там возник «звук Нэшвилла» — гладкая, оркестрованная в коммерческом ключе разновидность кантри, позволившая жанру значительно расширить аудиторию. В этой среде сочинительские способности Долли Партон стали востребованы незамедлительно, ее авторский стиль со временем стал эталоном.

Долли Партон подписала контракт с компанией Monument Records, где поначалу ее не видели в роли кантри-певицы и выпускали песни, созданные ею в подростковом и прямолинейном стиле «бабл-гам-поп». Однако ее кантри-записи занимали все более высокие места в чартах, и в итоге она утвердилась в роли одного из флагманов стиля, издавая один за другим альбомы на мейджоре RCA, выпускавшем записи Элвиса Пресли. Впоследствии она освоила все ответвления кантри, а последний студийный альбом «Rockstar» (2023) целиком составила из рок-хитов.

В 1970 году Долли Партон впервые возглавила кантри-чарт с песней «Joshua» и с ней же получила первую номинацию на Grammy.

Альбом «Coat of Many Colors» (1971) считается вехой в истории жанра, однако настоящие суперхиты, «Jolene» и «I Will Always Love You», вошли в альбом «Jolene» (1974).

Именно автобиографическая «Jolene» считается американскими музыкальными критиками лучшей в ее карьере. Она входит в сотню лучших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Она сильна музыкально — нервным, почти гипнотическим гитарным рисунком — и литературно. Героиня обращается не к неверному мужу, а к своей сопернице, демонической красавице, и практически признает поражение заранее.

Та слишком красива, и единственное, что остается,— попросить ее: «Пожалуйста, не забирай его только потому, что ты можешь. Для тебя он может быть одним из многих, а для меня — единственный. Другого никогда не будет». Это сюжет из жизни. Рыжеволосая банковская служащая слишком явно заинтересовалась ее мужем Карлом Дином. Партон ревновала, но в итоге превратила ревность в американский поп-стандарт. Дин остался с ней, и их брак продлился почти 60 лет.

В лирической героине песен Долли Партон каждая американка из глубинки могла узнать себя.

Сам ее публичный образ, который с годами все больше и больше пародировали, был узнаваем, как ничей другой. Лучшая роль в ее недлинной фильмографии — хозяйка салона красоты в Луизиане в «Стальных магнолиях» Герберта Росса.

Партон обладала всеми необходимыми внешними данными, чтобы прописаться на постерах в бытовках нефтяников и на фото в кабинах дальнобойных фур. Кукольная аппетитность Партон с возрастом приобрела гипертрофированные формы, но сама она охотно над ней смеялась. На вопрос о том, сколько времени уходит на ее прическу, она отвечала: «Не знаю. Меня никогда нет рядом, когда ее делают». Речь, конечно, шла о парике, о гигантском начесе, фактически торговой марке Партон.

По узнаваемости прическа могла конкурировать только с ее декольте. Певицу спрашивали: «Ваша грудь настоящая?» Она отвечала: «Да, ведь она по-настоящему дорогая и по-настоящему большая». Именно в честь нее первое искусственно выращенное млекопитающее назвали Долли — оно было клонировано из клетки, взятой из молочной железы шестилетней овцы.

Долли Партон поминает сегодня вся музыкальная индустрия от Пола Маккартни до Эминема. Для нескольких поколений американцев она была персонажем из детства. А за пределами США, конечно, в первую очередь вспоминают песню «I Will Always Love You». В версии Уитни Хьюстон она вошла в фильм «Телохранитель» (1992) и стала примером виртуозного вокального исполнения.

В оригинале эта песня была посвящена разрыву отношений Партон с певцом Портером Вагонером. С ней Партон возглавила чарт в 1973 году, а в 1982-м перезаписала ее для фильма «Лучший бордель в Техасе» и снова попала на первую строчку. К моменту выхода кавера Уитни Хьюстон «королева кантри» уже заработала на этой песне миллионы, но новые астрономические авторские отчисления ей не помешали — она много тратила на благотворительность, а стала тратить еще больше.

Долли Партон проделала невероятный путь из хижины без электричества в крошечном городке берегу реки Литл-Пиджен в высшую лигу шоу-бизнеса.

Главным социальным лифтом для нее стали песни собственного сочинения: она умела их писать, исполнять и, что оказалось не менее важно, сохранять контроль над ними. Бизнес-хватку она унаследовала от отца, который, по ее словам, был одним из самых умных людей, которых она когда-либо знала, в том, что касается бизнеса и получения прибыли. Даром что так и не выучился грамоте.

Игорь Гаврилов