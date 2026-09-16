В отношении 8 компаний возбудили дело из-за сговора при торгах на Кубани и в других регионах

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении восьми компаний по подозрению в сговоре на торгах по ремонту и содержанию федеральных автомобильных дорог в Краснодарском крае и других регионах. Общая стоимость закупок превысила 8 млрд руб., сообщили в ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В дело вошли ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «ДорЭнергоСтрой», ООО «ДорСервис», ООО «ДорМеханизация», ООО «ВиаСтрой», ООО «Битумикс», АО «ДЭП №19» и ОАО «ДЭП №12». Торги проводились на территории Московской, Владимирской и Тульской областей, а также Краснодарского края.

Признаки возможного картельного соглашения ФАС выявила в том числе с использованием государственной информационной системы «Антикартель». Ведомство продолжает рассмотрение дела.

В случае установления вины компаниям грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Вячеслав Рыжков