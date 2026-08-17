Курский производитель масел потребовал почти 300 млн с московских строителей

Входящее в калининградскую ГК «Содружество» ООО «Курскагротерминал» подало в Арбитражный суд Калининградской области иск к московской стройфирме ООО «Альфавестстрой». Размер требований равняется 289,3 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суть требований не раскрывается, однако известно, что спор касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда. Иск пока не принят к производству.

Это вторая встреча сторон в суде. В конце июля «Курскагротерминал» потребовал с «Альфавестстроя» более скромную сумму: 2,5 млн руб. Основную часть требований составляет неосновательное обогащение на 2,1 млн руб. Этот спор также относится к категории претензий по договорам подряда. Предварительное заседание по нему назначено на 26 августа.

По данным Rusprofile, ООО «Курскагротерминал» было зарегистрировано в Курской области в январе 2019 года. Основной вид деятельности — производство нерафинированного соевого масла и его фракций. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Управляющей организацией выступает калининградское ООО УК «Содружество», учредителем — Международная компания ООО «Содружество Рус», чьи бенефициары скрыты. До 2021 года владельцем «Содружество Рус» было люксембургское ООО «Содружество груп С.А.». В 2025 году выручка «Курскагротерминала» составила 94 млрд руб. (+28% к году), чистая прибыль — 2,4 млрд руб. (вышел из убытков на 318 млн руб.). ООО «Альфавестстрой» было учреждено в Москве в сентябре 2020 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 99 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют Павел Гуляй, Кирилл (Павлович) Гуляй и Константин Лещеня. Второй из них также выступает генеральным директором. 2025 год общество завершило с выручкой 3,2 млрд руб. (-11% к году) и чистой прибылью 52 млн руб. (-34%).

В конце июля «Курскагротерминал» потребовал Курскую таможню возвратить ему 353,7 млн руб. Арбитражный суд Курской области принял иск к производству, не раскрывая подробности спора. Ближайшее заседание назначено на 10 сентября.

О проекте «Курскагротерминала» в Курской области на 10,2 млрд руб. — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова