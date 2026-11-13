Банки снова не откликнулись на кредитные аукционы Карачаево-Черкесии

Управление КЧР в сфере закупок разместило аукционы 5 ноября. По одной закупке начальную цену установили на уровне 154,81 млн руб., по другой — 237,37 млн руб. Заявки принимали до 09:00 13 ноября на площадке «РТС-тендер». Протоколы подведения итогов подтверждают: к этому моменту на оба аукциона не поступило ни одной заявки. Организатор признал закупки несостоявшимися на основании п. 3 ч. 1 ст. 52 закона №44-ФЗ.