Банки снова не откликнулись на кредитные аукционы Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкесия не получила заявок на два аукциона по возобновляемым кредитным линиям общей начальной стоимостью 392,18 млн руб. Министерство финансов республики планировало направить привлеченные средства на частичное покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. Однако банки не подали предложений ни по одной закупке, следует из данных ЕИС.
Управление КЧР в сфере закупок разместило аукционы 5 ноября. По одной закупке начальную цену установили на уровне 154,81 млн руб., по другой — 237,37 млн руб. Заявки принимали до 09:00 13 ноября на площадке «РТС-тендер». Протоколы подведения итогов подтверждают: к этому моменту на оба аукциона не поступило ни одной заявки. Организатор признал закупки несостоявшимися на основании п. 3 ч. 1 ст. 52 закона №44-ФЗ.
Площадка сформировала протоколы и направила их оператору «РТС-тендер». Документы подписала электронной подписью Лидия Боташева, консультант-юрист Управления закупок. По протоколу второй закупки подпись поставили в 09:38 мск, по первой — в 09:40.
Указанные суммы — максимальная цена услуг по кредитным линиям, а не размер займа. В извещениях говорится о плавающей процентной ставке; комиссии и сборы, помимо процентов и штрафных санкций, не предусмотрены. Участникам требовалась действующая банковская лицензия. В карточках обеих процедур сведений о заключенных контрактах нет.
Это уже вторая неудачная попытка республики привлечь коммерческое финансирование за короткий срок. В конце октября не состоялись два предыдущих аукциона на 149,81 млн и 229,72 млн руб., вместе на 379,53 млн руб. Тогда банки также не подали заявок. Об октябрьских торгах сообщал «Коммерсантъ».
Потребность в займах возникла на фоне пересмотра бюджетных показателей. После поправок, принятых в июле, доходы республики на 2026 год оценили в 44,66 млрд руб., расходы — в 48,90 млрд руб., дефицит — в 4,24 млрд руб. Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2027 года установили в размере 8,52 млрд руб. Данные об изменениях бюджета.
Таким образом, четыре осенних аукциона по кредитным линиям не привели к выбору банков. Общая начальная цена двух ноябрьских закупок составила 392,18 млн руб. — на 12,65 млн руб. больше, чем у октябрьской пары. Ни по одной из процедур контракты не заключили.