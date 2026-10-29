Банки отказались кредитовать бюджетные долги Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкесия не получила ни одной заявки на два аукциона по возобновляемым кредитным линиям общей начальной стоимостью 379,53 млн руб., следует из данных ЕИС Закупки.
Министерство финансов республики рассчитывало привлечь кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Однако к окончанию срока подачи заявок — 29 октября в 9:00 — банки не подали предложений ни по одной процедуре. Управление республики в сфере закупок признало обе закупки несостоявшимися. Итоги зафиксировали в протоколах, подписанных 29 октября в 10:13 и 10:14.
Первая закупка имела начальную цену 229,72 млн руб. По второ предельная цена составляла 149,81 млн руб. Их сумма — 379 529 634,55 руб. Это стоимость кредитных услуг, а не основной долг, который республика планировала получить. В карточках закупок лимит заимствований не указан. Обе процедуры разместило Управление КЧР в сфере закупок для регионального Минфина; торги должны были пройти на площадке «РТС-тендер».
В обеих карточках указали плавающую процентную ставку, возможность досрочного расторжения и отсутствие комиссий и сборов сверх процентов. Контракты должны были действовать до 30 ноября 2028 года. К участию допускались банки с действующей лицензией Банка России; также заказчик установил требование к опыту исполнения контрактов. Протоколы не раскрывают, почему ни один банк не подал заявку. Поэтому отсутствие предложений нельзя объяснить условиями торгов или интересом банков.
Нулевое число заявок оставило республику без выбранных кредиторов по обеим процедурам. Оно не означает, что регион отказался от заимствований: протоколы лишь фиксируют исход этих аукционов, но не сообщают, будет ли Минфин объявлять новые закупки или применять другой предусмотренный законом порядок.
Потребность в финансировании совпала с ростом планового дефицита бюджета. Народное собрание утвердило бюджет Карачаево-Черкесии на 2026 год с доходами 42,76 млрд руб. и расходами 43,92 млрд руб.; разница составляла 1,16 млрд руб. В марте парламент сообщил о поправках, после которых доходы оценили в 43,58 млрд руб., расходы — в 45,22 млрд руб., а дефицит — в 1,64 млрд руб. В более позднем сообщении об изменениях бюджета парламент привёл доходы в 44,66 млрд руб., расходы в 48,90 млрд руб. и дефицит в 4,24 млрд руб. Связь между дефицитом и целью кредитных закупок Минфин указал в самих извещениях: линии предназначались для его частичного покрытия и погашения долговых обязательств.