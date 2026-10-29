Банки отказались кредитовать бюджетные долги Карачаево-Черкесии

Потребность в финансировании совпала с ростом планового дефицита бюджета. Народное собрание утвердило бюджет Карачаево-Черкесии на 2026 год с доходами 42,76 млрд руб. и расходами 43,92 млрд руб.; разница составляла 1,16 млрд руб. В марте парламент сообщил о поправках, после которых доходы оценили в 43,58 млрд руб., расходы — в 45,22 млрд руб., а дефицит — в 1,64 млрд руб. В более позднем сообщении об изменениях бюджета парламент привёл доходы в 44,66 млрд руб., расходы в 48,90 млрд руб. и дефицит в 4,24 млрд руб. Связь между дефицитом и целью кредитных закупок Минфин указал в самих извещениях: линии предназначались для его частичного покрытия и погашения долговых обязательств.