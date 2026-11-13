«Магний сегодня продают почти от всего»

Подскажите, а какой магний вы принимаете? Такие комментарии под будоражащими роликами практически на любую тему встречаются все чаще. Но, кроме шуток, россияне действительно увлеклись этим микроэлементом. По данным аналитиков, на которые ссылаются СМИ, спрос на маркетплейсах с начала года растет на 3% ежемесячно. Чаще всего магнием интересуются женщины.