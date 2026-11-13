«Магний сегодня продают почти от всего»
Анна Кулецкая — о том, почему россияне массово покупают магний
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Подскажите, а какой магний вы принимаете? Такие комментарии под будоражащими роликами практически на любую тему встречаются все чаще. Но, кроме шуток, россияне действительно увлеклись этим микроэлементом. По данным аналитиков, на которые ссылаются СМИ, спрос на маркетплейсах с начала года растет на 3% ежемесячно. Чаще всего магнием интересуются женщины.
Магний сегодня продают почти от всего: от бессонницы, тревожности, усталости, боли в мышцах. А некоторым формам магния даже приписывают способность проникать в мозг и улучшать когнитивные функции.
Без магния наш организм, клетки и особенно нейроны действительно не могут функционировать. Но это не значит, что избыток поможет. Как отмечают специалисты, если вы здоровы, пить добавки на всякий случай не нужно.
Хорошая новость в том, что магний есть в обычных продуктах. Горсть тыквенных семечек содержит около 150 мг. В миндале или вареном шпинате его примерно по 80 мг на полстакана.
Но если добавка все-таки нужна, начинается самое интересное. Магний в препаратах не существует в чистом виде. Его соединяют с другими веществами, и получаются разные формы для разных целей: цитрат, глицинат, малат и другие.
Главный принцип простой. Если на баночке обещают сразу крепкий сон, ясную голову, отсутствие стресса и защиту от старения, эти обещания, возможно, стоит обсудить со своим терапевтом.