На торги в Сочи выставили жилой комплекс за 367,8 млн рублей
Конкурсный управляющий Роман Протопопов выставил на торги имущество обанкротившегося ООО «Горизонт» — жилые и нежилое здания с земельным участком в Хостинском районе Сочи. Начальная цена единого лота составляет 367,83 млн руб. Информация о продаже опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, обратил внимание «Ъ-Кубань».
Имущество расположено в квартале жилой застройки «Красный штурм» на Новороссийском шоссе. В состав лота входят два жилых здания площадью 443,7 и 393,5 кв. м, нежилое здание площадью 237,1 кв. м, а также земельный участок площадью 1 тыс. кв. м. Объекты выставлены на продажу как единый имущественный комплекс.
Заявки на участие в торгах принимаются на электронной площадке «МЭТС» до 29 ноября 2026 года. Торги проходят в форме закрытой подачи предложений о цене. Начальная стоимость будет снижаться на 7% каждые три календарных дня, минимальная цена ограничена половиной стартовой. Для участия претенденту необходимо внести задаток в размере 10% от цены продажи на выбранном этапе. Победителем признается участник, предложивший максимальную цену.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Горизонт» зарегистрировано в 2014 году в поселке Горноправдинске Ханты-Мансийского автономного округа. Основной вид деятельности компании — разведочное бурение, уставный капитал составляет 200 тыс. руб. Учредителем указана Анастасия Бышок. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 23 апреля 2025 года в отношении компании открыто конкурсное производство. Роман Протопопов первоначально состоял в Ассоциации «Содружество». В августе 2025 года суд утвердил его членом Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». В настоящее время он входит в Ассоциацию МСОПАУ.