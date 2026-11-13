На торги в Сочи выставили жилой комплекс за 367,8 млн рублей

Заявки на участие в торгах принимаются на электронной площадке «МЭТС» до 29 ноября 2026 года. Торги проходят в форме закрытой подачи предложений о цене. Начальная стоимость будет снижаться на 7% каждые три календарных дня, минимальная цена ограничена половиной стартовой. Для участия претенденту необходимо внести задаток в размере 10% от цены продажи на выбранном этапе. Победителем признается участник, предложивший максимальную цену.