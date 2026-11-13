Жилой комплекс в Сочи выставлен на торги за 367,8 млн рублей

Конкурсный управляющий Роман Протопопов объявил о проведении торгов по продаже имущества обанкротившегося ООО «Горизонт». На публичное предложение выставлен единый лот в Краснодарском крае, объединяющий жилой комплекс и земельный участок в Хостинском районе Сочи. Начальная цена продажи установлена в размере 367,83 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).