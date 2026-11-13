Жилой комплекс в Сочи выставлен на торги за 367,8 млн рублей
Конкурсный управляющий Роман Протопопов объявил о проведении торгов по продаже имущества обанкротившегося ООО «Горизонт». На публичное предложение выставлен единый лот в Краснодарском крае, объединяющий жилой комплекс и земельный участок в Хостинском районе Сочи. Начальная цена продажи установлена в размере 367,83 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Прием заявок на электронной площадке «МЭТС» продлится до 29 ноября 2026 года.
В состав лота входят три здания (два жилых площадью 443,7 и 393,5 кв. м, одно нежилое — 237,1 кв. м) и земельный участок площадью 1000 кв. м. Имущество расположено в квартале жилой застройки «Красный штурм» на Новороссийском шоссе.
Объекты объединены в единый лот с классификацией «Предприятия как имущественный комплекс». Торги проводятся в закрытой форме подачи предложений о цене. Величина снижения начальной цены составляет 7% каждые три календарных дня, минимальная цена продажи ограничена порогом в 50% от стартовой стоимости.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Горизонт» зарегистрировано в 2014 году в пос. Горноправдинск (ХМАО). Основной вид деятельности — разведочное бурение. Уставный капитал компании составляет 200 тысяч рублей. Учредитель — Анастасия Бышок. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Для участия в торгах претендент обязан внести задаток в размере 10% от цены продажи для выбранного периода.
Право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену.
Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 23 апреля 2025 года в отношении ООО «Горизонт» открыта процедура конкурсного производства. Изначально господин Протопопов состоял в Ассоциации «Содружество», однако в августе 2025 года суд утвердил его в качестве члена Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». В настоящее время конкурсный управляющий является членом Ассоциации МСОПАУ.