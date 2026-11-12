Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №209

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Приволжье

Новым облигациям Нижегородской области присвоен рейтинг ruA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям Нижегородской области серии 34018 на уровне ruA со стабильным прогнозом. Регион 12 ноября начал размещение облигаций на 20 млрд руб. с датой погашения 26 ноября 2029 года.

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Купить фото
Агентство не выявило признаков субординации обязательств по выпуску. Рейтинг выпуска установлен на уровне рейтинга эмитента (ruA).
Добавим, рейтинг кредитоспособности Нижегородской области был понижен с ruA+ до ruA в апреле 2026 года. С 2018 года он не был ниже ruA-.
Галина Шамберина