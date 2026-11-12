Новым облигациям Нижегородской области присвоен рейтинг ruA
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям Нижегородской области серии 34018 на уровне ruA со стабильным прогнозом. Регион 12 ноября начал размещение облигаций на 20 млрд руб. с датой погашения 26 ноября 2029 года.
Агентство не выявило признаков субординации обязательств по выпуску. Рейтинг выпуска установлен на уровне рейтинга эмитента (ruA).
Добавим, рейтинг кредитоспособности Нижегородской области был понижен с ruA+ до ruA в апреле 2026 года. С 2018 года он не был ниже ruA-.