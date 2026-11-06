На 6,4 млрд рублей вырос госдолг Нижегородской области за октябрь
Госдолг Нижегородской области к 1 ноября 2026 года достиг 229,03 млрд руб., следует из данных минфина. По сравнению с началом октября он увеличился на 6,38 млрд руб., или 3,1%.
В структуре долга 55,6% составляют федеральные бюджетные кредиты, 32,7% — коммерческие кредиты, 11,1% — государственные ценные бумаги и 0,6% — госгарантии. Доля коммерческих кредитов выросла за октябрь на 1,4 п. п.
Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области намерено увеличить предел государственного долга области с 75% до 85% от собственных доходов регионального бюджета.