Премии остаются на словах

Работы больше, денег меньше: в офисах стало слишком много фейковых обещаний от начальства. На этот тренд обращают внимание опрошенные “Ъ FM” рекрутеры. Сотрудников загружают дополнительными проектами в обмен на премию или повышение, но по итогу ничего. Почему бизнес идет на ложную мотивацию? И чем это грозит?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Денег нет, но вы держитесь!» — фраза, выдранная когда-то из контекста, как нельзя лучше отражает сегодняшнюю ситуацию в корпоративной среде. Только вот бизнес об этом открыто не говорит и удерживает сотрудников лишь обещаниями. Уволился коллега? Зачем кого-то нанимать, его участок можно отдать другому в обмен на прибавку к зарплате чуть позже. И таких ложных сигналов со стороны руководства стало больше, рассказал управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев:

«У компаний реально нет денег на нормальную мотивацию, и обещания кажутся бесплатным способом купить время.

Показательный кейс: дистрибутор кухонного оборудования, отдел продаж. Руководство узнало, что с рынка вроде бы уходит крупный конкурент. Сотрудникам объявили, что нужно забрать его базу, обещали премии в два-три оклада, а также поднять в два раза процент с продаж. Люди поверили, работали на износ, а конкурент-то никуда и не ушел, его просто купили. Итог — 60% плана, бонусов нет, а через два месяца к конкуренту ушли лучшие продажники, включая руководителя группы. Причина, которая встречается чаще, — это самообман. Собственник искренне верит в свой прогноз и транслирует эту веру команде».

Просьба руководства во времена рынка работодателя практически не обсуждается. По итогам первого полугодия 2026-го, как посчитали эксперты сервиса SuperJob, количество вакансий на рынке труда Москвы сократилось почти на 20%, а число резюме выросло на треть. Первый невыплаченный бонус команда простит, второй — запомнит, а дальше сделает выводы. Юристы рекомендуют все обещания начальства о награждениях, бонусах или повышении фиксировать на бумаге допсоглашением, ГПХ, совмещением. Но излишняя активность может ударить по всей команде, заметил директор практики корпоративных коммуникаций «Михайлов и партнеры» Виктор Чуков:

«Бизнес ожидает от сотрудников высокую вовлеченность и участие, которые выходят за рамки полномочий и даже установленных KPI. Сегодня это как раз одна из явных характеристик, по которым оценивают работников. Возможно, какие-то компании этим сильно злоупотребляют и создают неправильные ожидания. Но в реальности это одна из метрик, помогающая отличить рядового сотрудника, который работает больше за зарплату, от того, кто действительно готов брать на себя новые задачи».

Ну а тех, кто не справился, можно уволить. При этом от завышенных ожиданий собственников компаний страдают не только сотрудники, не получившие прибавку за допнагрзуку, но и сами топы. Отсюда и массовые увольнения руководителей в малом и среднем бизнесе. За последний год каждая пятая российская компания сменила CEO. И этот процесс продолжается, говорит управляющий партнер «Лаборатории карьеры» Анна Алфимова:

«Чаще всего это происходит с коммерческими и маркетинг-директорами, теми, кто напрямую влияет на выручку и прибыль. Им ставят очень высокие показатели по росту. За первые три-шесть месяцев ничего не выходит, и это для собственников сигнал, что команда не справилась. На втором месте среди тех, кто сталкивается с условным обманом, — финансовые и операционные директора. К нам приходят клиенты и рассказывают, что проработали в компании полгода и сейчас увольняются, потому что якобы не справились с задачами, хотя они изначально были неподъемными.

Основной риск здесь — просто войти в штопор. Частая смена команды тратит ресурс на наем, кроме того, это снижение мотивации вообще всей команды».

Косты сегодня режут все, и, если нет денег на удержание персонала, не стоит давать ложных обещаний. Ведь первыми уйдут сильные сотрудники и скорее всего — к конкурентам. Честность в кризис, как подчеркивают собеседники “Ъ FM”, не слабость, а единственная валюта, что осталась у бизнеса.

Аэлита Курмукова