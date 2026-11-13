В Воронеже подала в отставку заместитель председателя Центрального суда

Елена Курбатова в июне 2008 года в соответствии с указом президента РФ была назначена судьей Железнодорожного районного суда Воронежа. В июле 2019-го ее назначили заместителем председателя Центрального районного суда на шестилетний срок полномочий, а в ноябре 2025-го продлили полномочия еще на шесть лет.