В Воронеже подала в отставку заместитель председателя Центрального суда
Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области опубликовала предварительную повестку заседания, назначенного на 18 ноября. Одним из вопросов в ней указано рассмотрение заявления Елены Курбатовой о прекращении ее полномочий судьи и заместителя председателя Центрального районного суда Воронежа. Госпожа Курбатова хочет уйти в отставку с 31 марта 2027 года.
Елена Курбатова в июне 2008 года в соответствии с указом президента РФ была назначена судьей Железнодорожного районного суда Воронежа. В июле 2019-го ее назначили заместителем председателя Центрального районного суда на шестилетний срок полномочий, а в ноябре 2025-го продлили полномочия еще на шесть лет.
Также в предварительную повестку вошел вопрос о прекращении отставки судьи Новоусманского районного суда Марии Нестеровой по ее заявлению. Помимо этого, ККС планирует рассмотреть вопросы о рекомендации на должности:
председателя Борисоглебского городского суда — Светланы Хабибулиной;
председателя Каширского районного суда — Ирины Киселевой;
судьи Новоусманского районного суда — Натальи Лепендиной;
судьи Советского районного суда Воронежа — Елены Цаплиной.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что ККС Воронежской области объявила об открытии шести вакантных должностей. В их числе — кресла председателей Калачеевского и Лискинского районных судов.