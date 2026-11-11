Двух председателей судов и четырех судей ищут в Воронежской области
Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области объявила об открытии шести вакантных должностей. В их числе — кресла председателей Калачеевского и Лискинского районных судов. Информация появилась на сайте ККС 11 ноября.
Помимо этого, открыты вакансии:
судьи Ленинского районного суда Воронежа;
двух судей Лискинского районного суда Воронежской области;
мирового судьи участка №4 в Левобережном судебном районе.
Заявления и документы от претендентов на вакантные должности будут принимать до 10 декабря включительно.
В начале ноября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что президент Владимир Путин назначил 12 судей в четырех регионах Черноземья. В Воронежской области судьей арбитража стала Алена Колчева, а судьей Лискинского районного суда — Дмитрий Мироненко.