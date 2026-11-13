Власти Ростовского округа ищут площадку для мусороперегрузочной станции

Власти Ростовского муниципального округа рассматривают несколько площадок для строительства мусороперегрузочной станции, которая понадобится после закрытия местного полигона в 2027 году. Об этом глава округа Андрей Шатский сообщил на своей странице во «ВКонтакте» по итогам встречи с инициативной группой жителей деревни Вахрушево. По его словам, участок под станцию пока не выбран.