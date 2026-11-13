Власти Ростовского округа ищут площадку для мусороперегрузочной станции
Власти Ростовского муниципального округа рассматривают несколько площадок для строительства мусороперегрузочной станции, которая понадобится после закрытия местного полигона в 2027 году. Об этом глава округа Андрей Шатский сообщил на своей странице во «ВКонтакте» по итогам встречи с инициативной группой жителей деревни Вахрушево. По его словам, участок под станцию пока не выбран.
Во встрече также участвовала исполняющая обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева. Полигон в Ростове Великом закроют из-за несоответствия требованиям законодательства. После этого отходы придется вывозить на полигон «Скоково», что увеличит расстояние перевозки в несколько раз.
«Создание перегрузочной станции — это не прихоть, а техническая необходимость, чтобы система вывоза ТКО вообще продолжала работать»,— заявил Андрей Шатский.
Глава округа подчеркнул, что отходы на станции будут перегружать без складирования на грунте. Объект должен соответствовать федеральным и санитарным требованиям. На площадке предусмотрены твердое покрытие и капитальное ограждение. По словам господина Шатского, власти договорились регулярно встречаться с жителями для обсуждения проекта.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что мусороперегрузочную станцию включили в территориальную схему обращения с отходами как потенциальный объект. Ее проектная мощность составит 30 тыс. тонн в год, ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Жители Вахрушева, Ново-Никольского и Семибратова выступили против размещения станции рядом с населенными пунктами, указав, в частности, на близость водозабора, снабжающего Вахрушево.