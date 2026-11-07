Под Ростовом Великим в 2027 году закроют мусорный полигон
Полигон твердых коммунальных отходов между деревнями Хонятино и Уваиха в Ростовском округе Ярославской области закроют в 2027 году из-за несоответствия требованиям законодательства. Об этом сообщило министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.
После закрытия полигона отходы из Ростова Великого будут направлять на полигон «Скоково» в Ярославском округе. По данным министерства, расстояние перевозки увеличится в несколько раз, поэтому в территориальную схему обращения с отходами включили мусороперегрузочную станцию. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ее планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Проектная мощность станции — 30 тыс. тонн в год.
Жители Вахрушева, Ново-Никольского и Семибратова выступили против размещения станции рядом с их населенными пунктами. В обращении, опубликованном во «ВКонтакте» в группе «Подслушано. Семибратово», они указали, что вблизи площадки, обозначенной в территориальной схеме, находится водозабор, снабжающий Вахрушево.
В министерстве заявили, что участок под строительство еще не определен и его подберут с учетом требований законодательства. Вреда окружающей среде станция не нанесет.
«Обращаем внимание, что перегрузка — это не полигон, она не предусматривает захоронение мусора, это только пункт перевалки. Важно отметить, что на пункте перегрузки не допускается навал отходов, их пересыпка грунтом или длительное хранение», — отметили в министерстве.