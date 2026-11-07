Под Ростовом Великим в 2027 году закроют мусорный полигон

«Обращаем внимание, что перегрузка — это не полигон, она не предусматривает захоронение мусора, это только пункт перевалки. Важно отметить, что на пункте перегрузки не допускается навал отходов, их пересыпка грунтом или длительное хранение», — отметили в министерстве.