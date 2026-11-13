КСП Башкирии одобрила проект бюджета на 2027 год
Контрольно-счетная палата Башкирии согласовала прогноз социально-экономического развития республики и проект бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028 — 2029 годы. По словам председателя КСП РБ Елены Теняевой, документы учитывают приоритетные направления бюджетной, налоговой и социальной политики, направлены на обеспечение стабильности экономических условий и соответствуют требованиям законодательства.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2027 году доходы бюджета Башкирии составят 326,2 млрд руб., расходы — 345,8 млрд руб.