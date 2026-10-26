Вместе весело считать по разделам

Доходы бюджета Башкирии в 2027 году составят менее 326,2 млрд руб. На собственные доходы придется 247,4 млрд руб. По сравнению с прогнозом на нынешний год, налоги на прибыль организаций должны увеличиться на 46% — до 53 млрд руб., а их доля в собственных доходах — с 16,1% до 21,4%. Стоит отметить, что перед началом 2026 года тоже предполагалось, что налог на прибыль принесет не менее 50 млрд руб., однако сейчас речь идет примерно о 36,7 млрд руб.