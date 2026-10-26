Вместе весело считать по разделам
Минфин опубликовал проект бюджета Башкирии на 2027 год
В следующем году бюджет Башкирии ждет умеренный — ниже уровня инфляции — рост расходов. Увеличение ассигнований на национальную экономику и крупные проекты будет сочетаться с уменьшением социальных трат, а также финансирования образования и здравоохранения. Что касается доходов, то минфин Башкирии второй год подряд ждет превышения в 50 млрд руб. поступлений с прибыли предприятий, но основным собственным источником пополнения бюджета останутся доходы граждан: налоги с них достигнут 100 млрд руб.
Доходы бюджета Башкирии в 2027 году составят менее 326,2 млрд руб. На собственные доходы придется 247,4 млрд руб. По сравнению с прогнозом на нынешний год, налоги на прибыль организаций должны увеличиться на 46% — до 53 млрд руб., а их доля в собственных доходах — с 16,1% до 21,4%. Стоит отметить, что перед началом 2026 года тоже предполагалось, что налог на прибыль принесет не менее 50 млрд руб., однако сейчас речь идет примерно о 36,7 млрд руб.
Основным собственным источником пополнения бюджета останется НДФЛ: поступления увеличатся на 6,7% — до 96,5 млрд руб.
От акцизов на алкоголь и нефтепродукты минфин ждет 49 млрд руб. (в этом году — 48,4 млрд руб.). Налоги на имущество увеличатся на 2 млрд руб., до 20,5 млрд руб. Также планируется получить более 16,6 млрд руб. с налогов на совокупный доход, в том числе 11,6 млрд руб. — в виде сборов по упрощенной системе налогообложения, 3,2 млрд руб. — в виде «АвтоУСН», более 1,7 млрд руб. — в виде налога на профессиональный доход. В этом году эти источники должны пополнить бюджет Башкирии на 15,4 млрд руб.
Поступления в виде штрафов вырастут, прогнозирует минфин, на треть: с 4,9 млрд до 6,2 млрд руб. Налоги на добычу полезных ископаемых увеличатся с 1,6 млрд до 2 млрд руб. В проекте бюджета заложено более 1,8 млрд руб. в виде доходов от использования государственного имущества, в том числе 387,3 млн руб. — в виде дивидендов от компаний с республиканским участием. В этом году ожидалось, что дивидендами регион получит более 6,9 млрд руб.
На 784,7 млн руб. бюджет пополнят платежи за пользование природными ресурсами, на 409,1 млн руб. — госпошлины, на 396 млн руб. — госуслуги. Приватизация государственного имущества принесет 102 млн руб.
Предварительно, безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличатся на 1,8% — до 78,8 млрд руб.
Объем расходов должен увеличиться на 5,4 млрд руб. — до 345,8 млрд руб. Увеличится финансирование таких разделов, как общегосударственные вопросы (на 10,4%, до 16 млрд руб.), национальная оборона (на 11,7%, до 319,7 млн руб.), физкультура и спорт (на 4,1%, до 5,1 млрд руб.), СМИ (на 7,2%, до 978 млн руб.).
Ассигнования на национальную экономику вырастут на 7,9% — до 69,6 млрд руб. В частности, превысит 51 млрд руб. объем дорожного фонда: на содержание дорог бюджет направит 11,7 млрд руб., на их ремонт — 8,9 млрд руб., на строительство — 5,9 млрд руб. Еще более 900 млн руб. будет потрачено на строительство и реконструкцию мостов и тоннелей. Районы и города Башкирии получат 7,6 млрд руб. на содержание и ремонт дорог. Кроме того, республика компенсирует «Башкирской концессионной компании» 3,1 млрд руб. за инвестиции и эксплуатацию Восточного выезда.
На сельское хозяйство и рыболовство заложено 6,3 млрд руб., что на 8,6% больше, чем в этом году. 1,5 млрд руб. планируется потратить на оснащение агротехнологических классов, 521 млн руб. — на субсидирование закупок сельхозтехники и оборудования.
Финансирование транспортной отрасли останется прежним — 5,8 млрд руб. Из них 1,6 млрд руб. пойдут на обновление общественного транспорта, 1,6 млрд руб. — на субсидирование железнодорожных, а 1 млрд руб. — автобусных перевозок.
Немного сократится — до 15,5 млрд руб. — финансирование ЖКХ. Из 9,4 млрд руб., заложенных на коммунальное хозяйство, половина пойдет на развитие Зауфимья за счет инфраструктурного кредита. Жилищное хозяйство получит 2,2 млрд руб., благоустройство — 2,1 млрд руб. Финансирование программы «Башкирские дворики» на 2027 год не предусмотрено.
Продолжится сокращение регионального финансирования охраны окружающей среды, в этом году — на 15,6%, до 478 млн руб. На национальную безопасность и правоохранительную деятельность правительство выделит 1,8 млрд руб., что на 14,6% меньше уровня 2026 года.
Кроме того, на 3,3% — до 87,2 млрд руб. — уменьшатся расходы на образование. Сокращение затронет дошкольное, общее и дополнительное, среднее профессиональное образование, а также молодежную политику. На оплату труда воспитателей будет потрачено 13 млрд руб., на зарплаты учителям — 29,3 млрд руб. При этом с 780 млн до 1,9 млрд руб. увеличатся расходы на создание межвузовского кампуса.
Расходы на здравоохранение сократятся на 1,5 млрд руб. — до 31 млрд руб. На социальную политику — на 1,1%, до 85,7 млрд руб. Так, социальное обслуживание население обойдется в 6 млрд вместо прежних 6,5 млрд руб. Между тем, объемы социальных выплат увеличатся с 64,1 млрд до 64,5 млрд руб. На единовременную помощь семьям погибших военнослужащих заложено 2,7 млрд руб., выплаты бойцам башкирских добровольческих подразделений — 1,5 млрд руб., выплаты за подписание контракта с Минобороны России — 13,6 млрд руб. Финансирование охраны семьи и детства уменьшится на 6,9% — до 13,5 млрд руб.
Обслуживание государственного долга будет стоить республике 8 млрд руб. вместо нынешних 7,5 млрд руб.
Запланированный дефицит бюджета — 19,6 млрд руб. Верхняя планка госдолга составит 98 млрд руб. (в этом году — 80,9 млрд руб.). Окончательные параметры бюджета будут зависеть от объема трансфертов из федеральной казны.
Коммерсантъ (Уфа) №199от 27.10.2026, стр. 8