Фестиваль «Сентиментальная горячка», Полина Гагарина и две театральные премьеры
Афиша: куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 13 по 15 ноября
Половина месяца остается до наступления зимы, и ощущается, что пришла пора начинать готовиться к новому году. Культурная жизнь в Воронеже кипит, площадки ежедневно принимают новых артистов. В этот уикенд в программе — много стендапа и кино, море разнообразной музыки, увлекательные экскурсии и сразу две театральные премьеры в ТЮЗе и Камерном театре. Подробности — в традиционной афише «Ъ-Черноземье».
Концерты
Ева Польна выйдет на сцену МТС Live Холл 13 ноября. Песни артистки уже много лет становятся саундтреком к разным жизненным историям. На концертах исполнительницы царит особая атмосфера, в которой рождаются истории о любви, надежде и мечтах, которые по-прежнему могут сбываться. Сольная карьера певицы началась в 2009 году, после чего Ева Польна быстро получила признание слушателей и закрепилась как самостоятельная творческая единица. Она активно пишет песни и выпускает клипы, остается востребованной на сцене и в эфире.
15 ноября в шоу «Навсегда» Полина Гагарина представит в ледовом дворце спорта «Юбилейный» историю своей жизни с самыми яркими ее моментами, запечатленными в инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком. История будет показана через череду песен, отражающих разные периоды творчества артистки. В шоу войдут как композиции из нового альбома, так и уже полюбившиеся слушателям хиты в новом звучании.
В субботу, 14 ноября, в Воронежской филармонии выступит финалистка телевизионного конкурса «Щелкунчик» Юна Гурьянова. В исполнении флейтистки и Воронежского академического симфонического оркестра прозвучит концерт для флейты с оркестром Ибера. Во втором отделении музыканты под управлением худрука и главного дирижера Красноярского академического симфонического оркестра Владимира Ланде исполнят симфонию №3 «Шотландская» ля минор Мендельсона.
15 ноября днем в филармонии запланирована программа «Хочу быть дирижером» для юных слушателей и их родителей с участием артистов музыкально-литературного лектория и академического симфонического оркестра. А позже воронежцев приглашают на танцевальный вечер в сопровождении джазового оркестра. В фойе гостей ждут хиты от Большого джазового оркестра под управлением Сергея Борисова и мастер-классы по латиноамериканским танцам от хореографа-постановщика, чемпиона России и международных турниров по спортивно-бальным танцам Никиты Трушина.
Алессандро Сафина выступит с симфоническим оркестром 14 ноября в МТС Live Холл. Всемирно известным его сделали не только голос и природное обаяние, но также творческая смелость. Исполняя оперные арии, Сафина мечтал сделать классическое искусство понятным простому слушателю. В итоге родился жанр, который сам артист назвал «оперным роком» — стилем, соединившим элементы поп-музыки, академического вокала, соула и мюзикла. Помимо певческой карьеры, артист снимается в кино и принимает участие в записи саундтреков к фильмам.
В клубе Aura Arena Hall 14 Ноября — «Криминальный бит». Рэп-дуэт из Санкт-Петербурга отправился в тур, в Воронеже он представит программу из хитов и новых треков. За шесть лет «Криминальный бит» выпустил более 50 синглов и девять студийных альбомов, последний из которых — «Раздатка 9» — вышел в 2025-м. Сами участники группы говорят, что главное в их творчестве — это атмосфера свободы и дух улиц.
На следующий день, 14 ноября, в Aura сыграет Plamenev. Основанная исполнителем Павлом Пламеневым группа родилась в Санкт-Петербурге в 2013 году и быстро завоевала слушателей. Музыка Plamenev сочетает в себе элементы рока, метала и патриотической лирики. С 2015 года коллектив выпустил несколько альбомов, каждый из которых послужил откликом на события в мире и обществе.
В большом зале Воронежского государственного института искусств 14 ноября состоится открытие фестиваля памяти Дмитрия Шостаковича. В программе — лекция профессора, заведующей кафедрой истории музыки Ольги Скрынниковой, концертино для двух фортепиано ор. 94 в исполнении лауреатов международных конкурсов Софьи и Светланы Скляровых, а также камерная симфония ор. 110а в исполнении камерного оркестра Musica Anima.
В ресторане «Апраксин» 13 ноября устроят «ту самую» дискотеку с популярными хитами 90-х, лосинами, варенками и олимпийками. Гостям обещают «полное погружение в атмосферу самой драйвовой эпохи».
Музей-усадьба Веневитинова 14 ноября наполнится звуками классических романсов и поэзией золотого века. В каминном зале оживут традиции русского усадебного музицирования, где каждая мелодия — искренний разговор по душам. Центральное место в программе займут произведения Михаила Виельгорского — композитора и музыкального деятеля XIX столетия, близкого родственника поэта Дмитрия Веневитинова.
Спектакли и шоу
14 ноября в Камерном театре состоится первая премьера сезона — спектакль «Я родился перекати-полем…» поставлен по мотивам произведения Ивана Тургенева «Рудин». Режиссер-художник и автор инсценировки — Виктория Хомченко. Режиссер обратилась к первому роману Тургенева, в центре которого находится человек, который никак не может найти выхода своей огромной внутренней энергии. Высокая внутренняя планка и болезненное чувство собственной исключительности лишают его права на ошибку, он находится в мучительной борьбе с собственным эго, со страхом несовершенства, которое мешает жить, любить и сблизиться с другими. Каждый раз он начинает жизнь с чистого листа.
На малой сцене Воронежского театра юного зрителя 14 ноября состоится премьера спектакля «Леха Спартак». Молодой парень Леха Знамянцев приезжает из Воронежа в прифронтовую зону, чтобы выяснить обстоятельства последнего боя и гибели отца — участника СВО, командира пулеметного расчета с позывным «Спартак». По воле обстоятельств Леха попадает в среду местных подростков, которые, сами того не подозревая, оказываются втянутыми в незаконную торговлю гуманитарной помощью. Леха помогает новым друзьям разобраться в происходящем и сделать правильный выбор.
Новый сольный стендап-концерт «РО ДБТ» представит Юлия Ахмедова 15 ноября в МТС Live Холл. В нем личное становится публичным, а смешное переплетается с неловким. Основными чертами концерта стали наблюдательность, радикальная открытость и разговоры о вещах, которые обычно оставляют для переписок с друзьями и заметок в телефоне. Стендап-комик, актриса и продюсер Юлия Ахмедова стала широко известна благодаря участию в юмористических шоу, включая проект Comedy Woman и стендап-программы на ТВ.
Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль танца «Алан» выступит в Воронежском концертном зале 13 ноября. Этот высокопрофессиональный коллектив — яркий представитель культурных традиций Северной Осетии-Алании. Ансамбль был основан в 1938 году и с тех пор выступил в десятках стран, его артисты уже более 85 лет развивают лучшие традиции осетинской хореографии. Художественный руководитель ансамбля — народный артист России Зелимхан Козаев.
Спектакль «Неслучайная попутчица» сыграют в ВКЗ 14 ноября. Успешный писатель боится летать, поэтому выбирает проехать от Москвы до Владивостока на поезде. За семь дней в пути у него уводят жену, отнимают бизнес и пускают жизнь под откос, в то время как он сам влюбляется в попутчицу. В ролях: В ролях: Анна Казючиц, Дмитрий Миллер, Александр Обласов, Юлия Максимова, Сергей Шолох и Максим Тураев. Режиссер — Антон Фигуровский.
Карина Мейханаджян представит новый сольный стендап-концерт в ДК Железнодорожников 13 ноября. Он основан на материале про узнаваемые жизненные ситуации и наполнен самоиронией. В выступлениях Карины Мейханаджян часто встречаются такие темы, как отношения с собой, тревожность, семья, самооценка, неловкие бытовые моменты, взросление и культурные особенности.
Цирк «Крокус» с 14 ноября будет выступать на парковке возле ТРК «Арена». В программе продолжительностью 2,5 часа с антрактом: аттракцион алжирских львов, пантеры под куполом цирка, караван арабских верблюдов, аргентинские попугаи, шоу воздушных гимнастов и эквилибристов, а также многое другое.
13, 14 и 15 ноября на сцене Театра драмы имени Кольцова пройдет десятая творческая лаборатория Современных Исследований Театральных Объектов (СИТО). На большой и малой сценах артисты представят публике экспериментальные эскизы трех спектаклей по произведениям современных драматургов. За постановку возьмутся молодые режиссеры Егор Ковалев, Аркадий Шекула и Александр Чеботарев. После каждого показа состоятся обсуждения материала со зрителями, в которых примут участие актеры и режиссеры.
В стендап-клубе на проспекте Революции 13 ноября — «Большой стендап», 14 ноября — «Жесткий стендап» с черным юмором, а 15 ноября — «Супершоу», которое объединяет несколько форматов.
Выставки
В Художественном музее имени Крамского продолжает работу выставка «Подражая старым мастерам», которая призвана показать многообразие западноевропейской живописи и графики. Экспозиция раскрывает преемственность художественных традиций, технику и философию авторов прошлых столетий. Выставка посвящена феномену ученичества, копирования и творческого переосмысления наследия мастеров XV–XVIII веков. Особое внимание уделено живописным полотнам религиозного и мифологического жанра, историческим и батальным сценам, а также портрету и натюрморту.
На этой неделе в областной научной библиотеке имени Никитина открылась выставка фотографий межрегионального конкурса «Природа родного края». На ней представлены лучшие работы участников из Воронежской, Ростовской и Самарской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик. Члены жюри отметили, что фотографам удалось передать магию окружающего мира — от величественных пейзажей до тончайших природных деталей.
13 и 14 ноября в музее ВДВ запланированы мероприятия ко дню основания легендарного Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища: блиц-экскурсии, создание дембельского альбома и программа «Офицеры неба». Кроме того, гости смогут посетить выставку, посвященную истории училища из фондов Музея истории воздушно-десантных войск (Рязань).
В Доме архитектора доступна к посещению персональная выставка «Путь в архитектуре», посвященная 80-летию заслуженного архитектора РФ Станислава Гилева. В экспозиции представлены проектные материалы, чертежи, визуализации, архивные фотографии реализованных построек и конкурсные работы, отражающие основные этапы многолетней творческой и профессиональной деятельности мастера. Выставка знакомит с архитектурным наследием Станислава Гилева и его вкладом в формирование современного облика Воронежа.
Мастер-классы и экскурсии
Воронежский государственный театр оперы и балета 13 ноября проведет экскурсию по своему новому производственно-репетиционному корпусу. Маршрут получил название «Внутри волшебства: от эскиза до премьеры».
Экспресс-экскурсия «За стенами Места Истины: кем были строители царских гробниц» пройдет в музее имени Крамского 13 ноября. Она посвящена жизни, искусству и быту древнеегипетских ремесленников из поселка Сет-Маат, строивших царские гробницы в Долине Царей и Цариц. Подлинные уникальные памятники древнеегипетского искусства из музейного собрания помогут соприкоснуться с древней культурой.
В музее истории Воронежского края 15 ноября состоится мастер-класс «Карачунская игрушка из глины». Участники смогут познакомиться с удивительными свойствами этого материала и слепить свою традиционную фигурку под руководством народного мастера Воронежской области Людмилы Дедовой.
14 ноября, в центре креативных индустрий «Матрешка» пройдет мастер-класс по созданию 3D-логотипа в стиле киберпанка. На занятии будут осваивать основы 3D-графики и работу с редактором Blender. Под руководством педагога Валерии Богатыревой участники создадут неоновую объемную надпись, уделив особое внимание настройкам свечения и работе с камерой, чтобы получить эффектный кадр.
Дом архитектора 14 ноября приглашает на мастер-класс по мозаике. За полтора часа занятия гости познакомятся с техникой мозаики, поработают с цветом и формой и создадут собственное панно, которое заберут домой. Мастер-класс проведет художница и преподаватель Эльвира .
Детский мастер-класс по изготовлению маффинов проведут в ресторане «Апраксин» 15 ноября. Юным кулинарам обещают положительные эмоции, новые навыки и увлекательный процесс создания десерта в роли настоящего кондитера. Родители сопровождают детей бесплатно.
Кинопоказы и лекции
13 ноября воронежцев приглашают в киноклуб на Пятницкого, 52 на кинопоказ классического ужастика «Дом ночных призраков» режиссера Уильяма Касла (1959) и мини-лекцию Никиты Гулевского «B-movie: Темная сторона Голливуда». На встрече, посвященной феномену фильмов категории B и их влиянию на формирование жанра хоррора, разговор пойдет об истоках низкобюджетного кино, развитии американского жанрового кинематографа, эпохе кинотеатров под открытым небом и временах, когда B-movies стали самостоятельным культурным явлением. Показ картины пройдет в оригинальной английской озвучке с субтитрами.
Первый кинофестиваль авторского короткометражного и полнометражного кино «Сентиментальная горячка» проходит на сцене «Прогресс» Никитинского театра с 12 по 15 ноября. В программе — три блока короткометражек и шесть полнометражных премьер, а также два кураторских блока специальных показов от режиссеров Вячеслава Иванова и Никиты Миклушова. Часть фильмов лично представят их авторы, которые после показов обсудят картины со зрителями. Программа составлена преимущественно из молодого кино, в ней много дебютов. Дополняют ее работы более опытных авторов. Завершит фестиваль воронежская премьера полнометражного дебюта молодого режиссера Николая Коваленко «Другой мир» с Петром Федоровым в главной роли. Российская премьера фильма прошла на 48-м Московском международном кинофестивале.
А в воскресенье, 15 ноября, в киноклубе будут смотреть короткометражные комедии с участием изобретательного комика Бастера Китона — «Театр» (1921), «Козел отпущения» (1921) и «Электрический дом» (1922). Показ сопровождается живой импровизацией на фортепиано в исполнении Михаила Князева. Перед просмотром пройдет мини-лекция о художественных особенностях картин, а после показа состоится обсуждение фильмов и музыкального сопровождения.
«Синематека» 13 ноября продолжит цикл кинопоказов с осенним настроением просмотром фильма «Улыбка Моны Лизы» (2003). Джулия Робертс, Кирстен Данст и Мэгги Джилленхолл в красивой киноленте о выборе и смелости не следовать чужим ожиданиям. Показ состоится в загородном клубе «Яменская усадьба».
15 ноября в кинотеатре «Юность» пройдет премьерный показ документально-художественного короткометражного фильма «Волонтеры СВО. Жизнь в тылу», посвященного волонтерским объединениям Воронежской области. Главный герой картины — воронежский мальчик Андрей — знакомится с благотворительными фондами, общественниками и предпринимателями, узнавая, как устроена помощь фронту и сколько людей стоят за этим трудом.
Мероприятия на открытом воздухе
14 ноября состоится высадка 8 тыс. сеянцев сосны на Кожевенном кордоне — участке, который до сих пор восстанавливается после разрушительных пожаров 2010 года. До места проведения будет организован трансфер от железнодорожного вокзала Воронеж-1 в 9:30.
В ботаническом саду ВГУ 14 ноября — экскурсии в тропики и субтропики. Мир оранжерей и уникальных растений возвращает в солнечное лето среди монстер, цитрусовых, лиан, эпифитов и хищников. Также пройдут мастер-классы по посадке горшочков с суккулентами и хищных растений. Тренироваться участники будут, в частности, на росянке из Южной Африки. Кроме того, 15 ноября состоится первое занятие школы садоводства, где знаниями поделится специалист в области агрономии и физиологии растений Максим Лыков.
На центральной аллее парка «Танаис» 14 ноября можно будет послушать акустический концерт в исполнении Насима Шетти, а 15 ноября в «Танаисе» отметят «День рождения Дедушки Мороза». В программе — игры, песни, танцы, хороводы и фото с «именинником» на память. Дети могут принести в подарок Дедушке Морозу свои рисунки с поздравлениями.