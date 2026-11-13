Фестиваль «Сентиментальная горячка», Полина Гагарина и две театральные премьеры

14 ноября в Камерном театре состоится первая премьера сезона — спектакль «Я родился перекати-полем…» поставлен по мотивам произведения Ивана Тургенева «Рудин». Режиссер-художник и автор инсценировки — Виктория Хомченко. Режиссер обратилась к первому роману Тургенева, в центре которого находится человек, который никак не может найти выхода своей огромной внутренней энергии. Высокая внутренняя планка и болезненное чувство собственной исключительности лишают его права на ошибку, он находится в мучительной борьбе с собственным эго, со страхом несовершенства, которое мешает жить, любить и сблизиться с другими. Каждый раз он начинает жизнь с чистого листа.