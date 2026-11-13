Спрос на аренду загородных домов в Архызе вырос на 21%%
Архыз вошел в число самых быстрорастущих горнолыжных направлений
Интерес к посуточной аренде жилья в Архызе перед началом горнолыжного сезона продолжает расти. По данным «Авито Путешествий», предоставленным «Ъ-Кавказ», за год спрос на загородные дома в курортном поселке увеличился на 21%, на квартиры — на 42%. Средняя стоимость аренды дома составляет 9,4 тыс. руб. в сутки, квартиры — 4,6 тыс. руб.
Архыз вошел в число наиболее востребованных направлений для аренды загородного жилья на время горнолыжного отдыха. В этом сезоне дома чаще всего бронируют в Архызе, Красноярске и Сочи. По динамике спроса на загородное жилье курорт уступает только Нижнему Тагилу, где показатель вырос на 38%.
В целом по России интерес к аренде загородных домов для горнолыжного отдыха также увеличился в Белокурихе (+15%) и Байкальске (+14%). Средняя стоимость такого жилья в регионах с горнолыжными курортами составляет 9,9 тыс. руб. в сутки — на 13% меньше, чем годом ранее. Обычно дома бронируют на два дня для компании из пяти человек.
Квартиры в Архызе также демонстрируют одну из наиболее заметных положительных динамик: рост спроса на 42% уступает только Байкальску (+52%). В Губахе интерес к такому жилью увеличился на 16%. Средняя стоимость аренды квартиры в регионах с горнолыжными курортами составляет 3,2 тыс. руб. в сутки, что на 3% ниже прошлогоднего уровня.
Тестовое катание в Архызе обычно начинается в последнюю неделю ноября, официальное открытие горнолыжного сезона запланировано на 6 декабря. По оценке «Авито Путешествий», расширение географии зимнего отдыха связано с тем, что туристы все чаще рассматривают альтернативы традиционным горнолыжным направлениям.
Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2026 года к электрическим сетям энергетики подключили 112 новых объектов на территории всесезонных туристско-рекреационных комплексов «Теберда-Домбай» и «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Как уточнили в филиале «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго», в сумме этим объектам обеспечено 7,3 мегаватта мощности.