Спрос на аренду загородных домов в Архызе вырос на 21%%

В целом по России интерес к аренде загородных домов для горнолыжного отдыха также увеличился в Белокурихе (+15%) и Байкальске (+14%). Средняя стоимость такого жилья в регионах с горнолыжными курортами составляет 9,9 тыс. руб. в сутки — на 13% меньше, чем годом ранее. Обычно дома бронируют на два дня для компании из пяти человек.