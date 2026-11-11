На курортах КЧР с начала года электроэнергией обеспечили 112 новых объектов
За 9 месяцев 2026 года к электрическим сетям энергетики подключили 112 новых объектов на территории всесезонных туристско-рекреационных комплексов «Теберда-Домбай» и «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Как сообщили в филиале «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго», в сумме этим объектам обеспечено 7,3 мегаватта мощности.
Большая часть новых потребителей (68 объектов) в республике пришлась на индустрию гостеприимства: это гостиницы, базы отдыха, гостевые дома и коттеджи. В частности, 1,5 мегаватта предоставлено горнолыжному поселку Романтик (курорт «Архыз»), где сейчас идет строительство отелей, канатных дорог и инженерной инфраструктуры, уточнили в пресс-службе компании.
Кроме того, энергетики обеспечили электроснабжение инфраструктурных и жилых объектов: радиотелевизионной станции и нового многоквартирного дома в городе-курорте Теберда.
Для реализации этих задач специалисты филиала выполнили комплекс технических мероприятий: построили около трех км линий электропередачи класса напряжения 0,4-10 кВ и ввели в эксплуатацию три новые трансформаторные подстанции, говорится в сообщении.
Напомним, за первое полугодие 2026 года курорты Карачаево-Черкесии посетили 1,7 млн человек, что на 14 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года.