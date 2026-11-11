На курортах КЧР с начала года электроэнергией обеспечили 112 новых объектов

За 9 месяцев 2026 года к электрическим сетям энергетики подключили 112 новых объектов на территории всесезонных туристско-рекреационных комплексов «Теберда-Домбай» и «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Как сообщили в филиале «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго», в сумме этим объектам обеспечено 7,3 мегаватта мощности.