Уиткофф анонсировал новые переговоры по урегулированию конфликта на Украине
Спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф анонсировал очередную встречу по урегулированию военного конфликта на Украине. Когда и где она произойдет, посланник не уточнил. Кто в ней будет участвовать, также пока не известно.
Стив Уиткофф сообщил об этом на брифинге в Дублине, где сегодня ночью завершилась встреча американской переговорной группы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время этого разговора переговорщики рассказали ему об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась накануне, отметил спецпосланник.
Встреча в Дублине состоялась сразу после визита Стива Уиткоффа и второго посланника президента США Джареда Кушнера в Москву. Господин Уиткофф говорил, что переговоры в России были исчерпывающими и конструктивными.
Подробнее о переговорах в Москве — в материале Андрея Колесникова «Кто более Кушнера и Уиткоффа ценен».