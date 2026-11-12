Что обсуждали в Кремле Владимир Путин и спецпосланники президента США
12 ноября президент России Владимир Путин в Кремле встретился со спецпосланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом, и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников убедился в том, что мы стали свидетелями не протокольной части, а переговоров как таковых.
У трапа самолета во Внуково-2 господ Кушнера и Уиткоффа встречал Кирилл Дмитриев (а кто еще?) в куртке парадной олимпийской формы сборной России. Причем это была новая олимпийская форма, которую мало кто видел на спортсменах, но которая с недавнего времени продается в магазинах Bosco. При этом российские паралимпийцы в марте были на Паралимпиаде в таких же куртках, впрочем красного цвета (в магазинах сейчас продаются еще белого и синего). Можно предположить, что Кирилла Дмитриева заинтересовал, кроме всего прочего, заметный российский герб на рукаве, не говоря уже о широкополосной надписи во всю спину: «Russia». (Он и встречать коллег мог спиной, никто бы не обиделся и даже не заметил бы, что к ним не так повернулись.)
Да и кого бы не заинтересовал. Стив Уиткофф, который вышел из самолета в своем бледном на вид рыжем пальто (впрочем, если часы он носит почти за $500 тыс., то и пальто вряд ли может себе позволить меньше чем хотя бы за $50 тыс.), прежде всего потрогал, потер пальцами матерьяльчик курточки на спецпредставителе президента России. И нельзя было не обратить внимание.
Что ж, ожидание в отеле, а затем и в Представительском кабинете Кремля было недолгим. Сначала вошли господа Кушнер и Уиткофф, вместе с ними господа Дмитриев и Ушаков с переводчиками, помощник президента Владимир Мединский, а затем с противоположной стороны — президент России. Причем Юрий Ушаков, увидев, как заходит Владимир Путин, ощутимо подтолкнул Стива Уиткоффа в спину: иди, поздоровайся с человеком.