Что обсуждали в Кремле Владимир Путин и спецпосланники президента США

У трапа самолета во Внуково-2 господ Кушнера и Уиткоффа встречал Кирилл Дмитриев (а кто еще?) в куртке парадной олимпийской формы сборной России. Причем это была новая олимпийская форма, которую мало кто видел на спортсменах, но которая с недавнего времени продается в магазинах Bosco. При этом российские паралимпийцы в марте были на Паралимпиаде в таких же куртках, впрочем красного цвета (в магазинах сейчас продаются еще белого и синего). Можно предположить, что Кирилла Дмитриева заинтересовал, кроме всего прочего, заметный российский герб на рукаве, не говоря уже о широкополосной надписи во всю спину: «Russia». (Он и встречать коллег мог спиной, никто бы не обиделся и даже не заметил бы, что к ним не так повернулись.)