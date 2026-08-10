Telegraph: морские беспилотники ВМФ Британии тайно передавали данные в Китай

Разведывательные безэкипажные катера Королевского ВМФ, используемые элитными подразделениями спецназа, тайно передавали данные в Китай, сообщило The Telegraph. Камеры на дронах K3 Scout содержали компоненты китайского производства, которые отправляли информацию на IP-адрес в КНР.

По информации издания, флот беспилотников общей стоимостью около £12 млн, использовался с марта этого года. После обнаружения утечки Минобороны Великобритании отключило интернет-соединение с камерами. Дроны были поставлены британским оборонным подрядчиком, компанией Kraken Technology Group, которая закупила камеры для них у стороннего поставщика, гарантировавшего их безопасность.

Расследование показало, что камеры отправляли так называемые «сигналы пульса» — служебные данные, подтверждающие, что устройство находится в сети. В Минобороны настаивают, что утечки конфиденциальной информации не произошло, однако происшествие вызвало серьезные опасения, так как дроны базировались в штаб-квартире спецназа SBS в Пуле, а камеры оставались активными даже когда дроны были отключены.

Известно, что эти дроны планировалось задействовать в британской миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Скандал произошел после попыток правительства лейбористов наладить отношения с Пекином и последовавших призывов оппозиции провести срочный аудит всего военного оборудования на предмет «китайского следа». Это уже не первый подобный случай: ранее из-за рисков шпионажа в Великобритании запретили оборудование Huawei для сетей 5G, а спецназу SBS запретили въезд на территорию штаб-квартиры на китайских электромобилях.

Влад Никифоров