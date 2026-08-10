Telegraph: морские беспилотники ВМФ Британии тайно передавали данные в Китай
Разведывательные безэкипажные катера Королевского ВМФ, используемые элитными подразделениями спецназа, тайно передавали данные в Китай, сообщило The Telegraph. Камеры на дронах K3 Scout содержали компоненты китайского производства, которые отправляли информацию на IP-адрес в КНР.
По информации издания, флот беспилотников общей стоимостью около £12 млн, использовался с марта этого года. После обнаружения утечки Минобороны Великобритании отключило интернет-соединение с камерами. Дроны были поставлены британским оборонным подрядчиком, компанией Kraken Technology Group, которая закупила камеры для них у стороннего поставщика, гарантировавшего их безопасность.
Расследование показало, что камеры отправляли так называемые «сигналы пульса» — служебные данные, подтверждающие, что устройство находится в сети. В Минобороны настаивают, что утечки конфиденциальной информации не произошло, однако происшествие вызвало серьезные опасения, так как дроны базировались в штаб-квартире спецназа SBS в Пуле, а камеры оставались активными даже когда дроны были отключены.
Известно, что эти дроны планировалось задействовать в британской миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Скандал произошел после попыток правительства лейбористов наладить отношения с Пекином и последовавших призывов оппозиции провести срочный аудит всего военного оборудования на предмет «китайского следа». Это уже не первый подобный случай: ранее из-за рисков шпионажа в Великобритании запретили оборудование Huawei для сетей 5G, а спецназу SBS запретили въезд на территорию штаб-квартиры на китайских электромобилях.
В январе 2026 года издание The Telegraph писало, что Китай на протяжении нескольких лет прослушивал мобильные телефоны помощников премьер-министров Великобритании.
В марте 2026 года Великобритания доставила на Кипр два вертолета Wildcat Королевского военно-морского флота, оснащенных ракетами Martlet для уничтожения беспилотников, сообщила пресс-служба британского ВМФ. В мае 2026 года корабли Королевского военно-морского флота и британские моряки готовились к отправке в район Ормузского пролива для разминирования. В 2024 году на фоне сообщений о взломе сайта компании-подрядчика Минобороны Великобритании, где хранились данные военнослужащих, Sky News сообщал, что хакеры могут быть связаны с властями Китая. Также в 2024 году The Telegraph писала о наводнении Великобритании поддельными почтовыми марками из Китая, что было названо «экономической войной» со стороны КНР.