На обеспечение выборов в Карелии в 2027 году выделили 245 млн рублей
На проведение выборов в Республике Карелия в 2027 году в региональном бюджете выделили средства в размере 245,4 млн рублей, следует из проекта бюджета региона. В этот год в республике пройдут выборы главы региона. Законодательное собрание 12 ноября в первом чтении одобрило проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.
Всего республиканский бюджет на 2027 год предусматривает 366,8 млн рублей на обеспечение проведения выборов и референдумов. В эту сумму также входят 13,5 млн рублей на выплаты членам избирательных комиссий и 106,1 млн рублей на обеспечение деятельности избиркома, в частности выплаты персоналу. Закупки товаров и услуг избиркома запланировали в объеме 1,69 млн рублей. В 2022 году на выборы главы республики отвели 142,3 млн рублей, а общий бюджет на обеспечение выборов составлял 204,5 млн рублей.
Объем доходов республики в 2027 году запланирован на уровне 61 млрд рублей, а расходы — 64,4 млрд рублей. Дефицит ожидается в размере 3,3 млрд рублей.
В 2027 году в Республике Карелия запланированы выборы главы субъекта. Ранее «Ъ» писал, что действующего руководителя Артура Парфенчикова может не оказаться среди кандидатов. По информации источников «Ъ», господин Парфенчиков не планирует идти на третий срок и переходить на федеральный уровень.