На обеспечение выборов в Карелии в 2027 году выделили 245 млн рублей

Всего республиканский бюджет на 2027 год предусматривает 366,8 млн рублей на обеспечение проведения выборов и референдумов. В эту сумму также входят 13,5 млн рублей на выплаты членам избирательных комиссий и 106,1 млн рублей на обеспечение деятельности избиркома, в частности выплаты персоналу. Закупки товаров и услуг избиркома запланировали в объеме 1,69 млн рублей. В 2022 году на выборы главы республики отвели 142,3 млн рублей, а общий бюджет на обеспечение выборов составлял 204,5 млн рублей.