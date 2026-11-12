В Петербурге восстановили движение автобусов по Колпинскому шоссе после взрыва
Автобусы вновь могут проезжать по Колпинскому шоссе по привычным маршрутам. Информацией об этом поделился СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Утром в четверг, 12 ноября, после взрыва автомобиля, в результате которого погиб военнослужащий, участок Колпинского шоссе в Петербурге перекрыли для движения транспорта.
В настоящее время движение восстановлено. Автобусы вернулись на привычные траектории маршрутов № 179, 254, 325, 374 и 388.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве военнослужащего, погибшего при взрыве автомобиля на Колпинском шоссе в Петербурге.