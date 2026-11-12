СКР возбудил уголовное дело после гибели военнослужащего при взрыве в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве военнослужащего, погибшего при взрыве автомобиля на Колпинском шоссе в Петербурге. Следователи осматривают место происшествия и готовят экспертизы, сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.