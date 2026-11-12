СКР возбудил уголовное дело после гибели военнослужащего при взрыве в Петербурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве военнослужащего, погибшего при взрыве автомобиля на Колпинском шоссе в Петербурге. Следователи осматривают место происшествия и готовят экспертизы, сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе»,— говорится в сообщении СКР.
На месте также работают криминалисты и оперативные сотрудники. Они выясняют обстоятельства взрыва.