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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

СКР возбудил уголовное дело после гибели военнослужащего при взрыве в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве военнослужащего, погибшего при взрыве автомобиля на Колпинском шоссе в Петербурге. Следователи осматривают место происшествия и готовят экспертизы, сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
Следователи осматривают место происшествия

Следователи осматривают место происшествия

Егор Снетков / Коммерсантъ

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе»,— говорится в сообщении СКР.
На месте также работают криминалисты и оперативные сотрудники. Они выясняют обстоятельства взрыва.
Ранее сообщалось, что военнослужащий находился в машине один.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор