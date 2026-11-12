Дмитриев назвал важным обсуждение с США системы безопасности в Европе
Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев положительно оценил состоявшиеся в Москве контакты с американской делегацией. По его мнению, одной из ключевых тем обсуждения стала будущая модель европейской безопасности. Об этом он сообщил журналистам в интервью телеканалу «Россия 24».
Господин Дмитриев также обратил внимание на гуманитарную составляющую переговоров, подчеркнув значимость достигнутых в этой сфере результатов. Он участвовал во встрече президента России Владимира Путина со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Американские представители сегодня прибыли в Москву после трехсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. В ходе встречи господин Путин предложил организовать гуманитарную операцию в Константиновке по аналогии с миссией, ранее проведенной в Алешках. Кроме того, российский президент призвал европейские страны определиться с подходом к урегулированию конфликта и выразил надежду на установление долгосрочного мира на Украине.