Грузы сбили с курса

Иностранные контейнерные линии начали приостанавливать сообщение с Россией из-за рисков для судоходства в Черном море. Те операторы, кто продолжают работу, переключают грузопотоки на Санкт-Петербург или альтернативные направления, доставляя грузы Черноморского региона в порты других бассейнов по суше. Сложная ситуация складывается как с отгрузками зерна и угля из российских портов, так и в паромных перевозках фруктов и овощей из Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Турецкая Akkon Lines (осуществляла контейнерные перевозки между Турцией и Россией двумя судами) объявила, что приостанавливает судозаходы в российские порты. Компания уведомила об этом клиентов 28 августа, уточнив, что пришла к такому решению по итогам последней оценки безопасности. «Мы определили, что дальнейшая эскалация ситуации влечет за собой возрастание рисков для экипажа, судна и груза,— говорится в уведомлении.— Соответственно, весь груз, следующий в Россию, как на воде, так и на берегу будет возвращен в порты погрузки и/или разгружен в них». Akkon обещает уведомить о возобновлении сервисов на Россию, как только обстоятельства это позволят.

В начале августа Akkon ввела надбавку на военный риск (WRS) на грузы из Индии, следующие в Новороссийск, а 11 августа объявила о прекращении судозаходов в Новороссийск и перенаправлении грузов в Санкт-Петербург с надбавкой в $2,5 тыс. на TEU. Спустя три дня Akkon заявила, что возвращается в Новороссийск, введя WRS на все контейнеры, идущие в Новороссийск и из него. Но 21 августа контейнеровоз компании RMS Team подвергся атаке БПЛА и загорелся. Фактически контейнерные линии, работавшие в сообщении Турция—РФ, сейчас либо просто приостановили сервисы на Новороссийск, либо перенаправили суда на Санкт-Петербург.

Фактически контейнерные линии, работавшие в сообщении Турция—РФ, сейчас либо просто приостановили сервисы на Новороссийск, либо перенаправили суда на Санкт-Петербург.

26 августа о прекращении сервисов на Новороссийск уведомила крупнейшая мировая контейнерная линия MSC — после атаки на MSC Ulsan III 25 августа. Судно вместимостью 2,7 тыс. TEU шло из Новороссийска, о пострадавших не сообщалось. Согласно MarineTraffic, 27 августа MSC Ulsan III прибыл в турецкий порт Текирдаг. Arkas Line (Александрия—Стамбул—Новороссийск) также уведомила 28 августа о прекращении сервисов на Новороссийск. Ее судно Mehmet Kahveci A, работающее на этом направлении, стоит в Александрии.

FESCO, чье судно «Янина» в результате атаки в ночь на 1 августа затонуло, в начале августа приостановила прием заявок на отправки через акваторию Черного моря. После компания сообщила, что расширяет использование альтернативных путей доставки. Из Владивостокского морского торгового порта предусмотрена отправка двух контейнерных поездов в месяц на станцию Тимашевская в Краснодарском крае и четырех поездов до Ростова-на-Дону. Для отправки экспортных грузов из Ростова-на-Дону и Тимашевска отправляют поезда до Владивостока с последующей перевозкой морскими линиями в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. На прошлой неделе, 26 августа, FESCO объявила, что отправила первое судно из Петербурга в Турцию. Компания Marmed, как следует из ее расписания, перегружает контейнеры, которые следовали в Новороссийск на судне Seadragon, на другое судно, Stonefish, следующее в Петербург. На Санкт-Петербург переориентировались и другие компании, такие как Alpha Shipping, Ametist и т. д.

Хакан Фидан, глава МИД Турции, о ситуации в Черном море, 31 августа, «Прайм»: Мы получаем от ряда стран просьбы придумать что-либо. У нас есть определенные наработки, мы их обсуждаем со сторонами.

Если ограничения на Черном море сохранятся до конца года, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, дополнительный контейнеропоток в портах Петербурга может составить около 100 тыс. TEU. Переориентируются в первую очередь контейнеры из Китая, Индии и Юго-Восточной Азии, отмечает эксперт. Впрочем, добавляет он, совокупная номинальная мощность контейнерных терминалов Большого порта Санкт-Петербург, включая Бронку, превышает 3,1 млн TEU в год, и сегодня они загружены не более чем на 50%.

Сообщение с Турцией замирает и в других сегментах морских перевозок, в частности в сегменте паромных перевозок (прежде всего овощей и фруктов). Так, 4 августа были атакованы ро-ро суда Nadezhda и LDR Yasar, принадлежащие турецкой Kalyoncu Shipping, после чего компания приостановила операции с Россией, сообщив, что в текущих условиях подавляющее большинство членов экипажа ее судов отказывается продолжать работу. Следующая серия атак имела место 26 августа. Lider Bordo Mavi, ро-ро судно с грузом овощей, вышло из Самсуна 25 числа в Новороссийск, но переориентировалось на Туапсе. 26 августа у Туапсе его атаковали три БПЛА, пять человек пострадали, судно было повреждено. Также обстрелу подверглось ро-ро судно Lider Kocatepe, отправленное следом. После этих инцидентов посол Украины в Турции Нариман Джелялов был вызван в МИД Турции. Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что, несмотря на постоянные атаки, отдельные зерновозы и другие сухогрузы продолжают работать в регионе, их экипажи проявляют отчаянную отвагу — видимо, в силу высоких премий. Хотя, по данным Turkey Recap, с июля воюющие стороны атаковали 24 судна, связанных с Турцией.

Наталья Скорлыгина