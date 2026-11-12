Лидера рок-группы «Разные люди» Чернецкого похоронили в Петербурге

Еще в школьные годы Александр Чернецкий начал играть на гитаре, вдохновившись творчеством Владимира Высоцкого. Группу «Разные люди» он создал в 1989 году. В 1999 году, после переезда музыканта из Харькова в Санкт-Петербург, коллектив прошел через разные составы. «Разные люди» стали одними из наиболее заметных участников советского рок-движения. За все время коллектив записал около 20 студийных альбомов.