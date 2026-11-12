Лидера рок-группы «Разные люди» Чернецкого похоронили в Петербурге
Бессменного лидера рок-группы «Разные люди» Александра Чернецкого похоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. С ним простились под аплодисменты, сообщает ТАСС.
Траурная церемония началась в 12:00 в Феодоровском соборе. Как сообщает «Фонтанка», проститься с музыкантом пришли около 200 человек. Среди них — лидер ДДТ Юрий Шевчук, фронтмен «АукцЫона» Олег Гаркуша, а также лидер группы «Чиж и Ко» Сергей Чиграков.
Александр Чернецкий умер 8 ноября в возрасте 60 лет. Последнюю неделю он находился в реанимации, рассказывали коллеги музыканта. Причина смерти не объявлена, однако большую часть жизни Александр Чернецкий боролся с болезнью Бехтерева. Он перенес несколько серьезных операций.
Еще в школьные годы Александр Чернецкий начал играть на гитаре, вдохновившись творчеством Владимира Высоцкого. Группу «Разные люди» он создал в 1989 году. В 1999 году, после переезда музыканта из Харькова в Санкт-Петербург, коллектив прошел через разные составы. «Разные люди» стали одними из наиболее заметных участников советского рок-движения. За все время коллектив записал около 20 студийных альбомов.