Запасы прочности

Вопреки ожиданиям рынка, массового перетока сухогрузного флота из АЧБ на Балтику не произошло. Одной из причин стал скачок мировых цен на судовое топливо: по данным ЦЦИ, стоимость низкосернистого топлива (MGO) в Роттердаме на 94% превысила уровень конца февраля, что сделало балластный переход на такие расстояния крайне невыгодным для судовладельцев. К концу октября число доступных балкеров в балласте на Балтике сократилось до 47 единиц, а годом ранее в регионе наблюдался пик предложения (112 единиц). Дефицит флота на фоне дорогого топлива и повышенного спроса на перевозки спровоцировал рост стоимости фрахта. Так, индекс ЦЦИ на маршруте Балтика—Бразилия для партии удобрений 30 тыс. тонн достиг полугодового максимума $84 за тонну. Отправка аналогичной партии зерна в Египет оценивается в $59–60 за тонну (плюс 20% к сентябрю). Фрахтовые индексы ЦЦИ для угля из балтийских портов несколько недель обновляли рекорды, превысив на пике прошлогодние значения на 30%.