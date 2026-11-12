Конкурс на центр «Юнармия» в Махачкале за 407 млн рублей остановили из-за жалобы
Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану рассмотрит жалобу ООО «Промстройсервис» на действия заказчика конкурса по строительству центра «Юнармия» в Махачкале. Заседание назначено на 13 ноября 2026 года, 14:40. Жалобу зарегистрировали 9 ноября, а 11 ноября обновили сведения о ней. На момент обновления она оставалась на рассмотрении. Единая информационная система указывает, что заключение контракта приостановили по требованию контрольного органа. Доводы заявителя в карточке жалобы не раскрыты.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», комитет по госзакупкам Дагестана разместил конкурс 27 октября. Начальная цена контракта составляет 406,59 млн руб. Заказчиком выступает республиканская Дирекция капитального строительства. Конкурс проходит на электронной площадке Газпромбанка. Заявки принимали до 12 ноября, а итоги планировали подвести 17 ноября. Теперь дальнейший ход закупки зависит от рассмотрения жалобы и решения УФАС.
Планы построить в Махачкале Дом «Юнармии» власти обсуждают с 2021 года. Тогда Сергей Меликов, занимавший пост врио главы республики, говорил, что центр станет площадкой для патриотических проектов, занятий по истории и IT. В январе 2026 года Государственная экспертиза Дагестана одобрила проектную документацию. Центр разместят по адресу: проезд 1-й Магомедтагирова, 157.
Проект предусматривает четырехэтажное здание площадью 3 707 кв. м, где смогут одновременно заниматься 150 человек. В феврале власти республики объясняли необходимость центра тем, что юнармейцам и участникам «Зарницы 2.0» нужна постоянная площадка для учебных и военно-спортивных занятий. В здании планируют открыть секции, лекционные залы и тренировочные полигоны. Подрядчику также предстоит благоустроить территорию.
Ранее сметную стоимость объекта оценивали в 416,6 млн руб. Начальная цена конкурса оказалась на 10 млн руб. ниже — примерно на 2,4%. Она включает полный цикл работ: от устройства фундамента и возведения стен до монтажа инженерных систем и отделки. По условиям закупки подрядчик должен завершить строительство не позднее 20 декабря 2027 года. Участник конкурса должен был предоставить обеспечение заявки в размере 4,07 млн руб.; обеспечение исполнения контракта составляет 20,33 млн руб.