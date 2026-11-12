Конкурс на центр «Юнармия» в Махачкале за 407 млн рублей остановили из-за жалобы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану рассмотрит жалобу ООО «Промстройсервис» на действия заказчика конкурса по строительству центра «Юнармия» в Махачкале. Заседание назначено на 13 ноября 2026 года, 14:40. Жалобу зарегистрировали 9 ноября, а 11 ноября обновили сведения о ней. На момент обновления она оставалась на рассмотрении. Единая информационная система указывает, что заключение контракта приостановили по требованию контрольного органа. Доводы заявителя в карточке жалобы не раскрыты.