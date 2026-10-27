Власти Дагестана потратят 406,6 млн рублей на военный центр «Юнармия» в Махачкале
Комитет по государственным закупкам Дагестана объявил открытый конкурс на строительство в Махачкале образовательного центра военно-патриотической направленности «Юнармия». Начальная цена контракта — 406,59 млн руб. Заявки принимают до 12 ноября, итоги конкурса планируют подвести 17 ноября 2026 года. Извещение появилось в Единой информационной системе закупок 27 октября.
Заказчиком выступает республиканская Дирекция капитального строительства, конкурс проходит на электронной площадке Газпромбанка. Цена конкурса примерно на 10 млн руб. ниже сметной стоимости, которую власти называли ранее: 416,6 млн руб. Разница составляет около 2,4%. Эта сумма включала полный цикл работ — от устройства фундамента и возведения стен до инженерных систем и отделки. Итоговая стоимость станет известна после торгов.
Проект получил положительное заключение Государственной экспертизы Дагестана в январе. По опубликованным тогда сведениям, центр построят по адресу: проезд 1-й Магомедтагирова, 157. Четырехэтажное здание площадью 3 707 кв. м рассчитано на одновременное обучение 150 человек. Проектировщиками выступили ООО «Стройтехсервис» и ООО «Геодезист-геолог». В январе реализацию проекта связывали с ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ».
В феврале Минобрнауки республики раскрыло программу центра подробнее. Ведомство сообщило о двух учебных корпусах, спортивной площадке, полосе препятствий, зоне строевой подготовки и пространстве для отдыха. В учебную программу планируют включить лекции, семинары, конференции, строевую и физическую подготовку, занятия по военно-спортивным дисциплинам, стрельбу из пневматического оружия на пяти направлениях и сдачу нормативов ГТО. Участок под объект, по данным министерства, занимает 6 676 кв. м; площадь зданий ведомство оценило в 5 960 кв. м. Эти показатели отличаются от январской публикации, где указали площадь четырехэтажного здания в 3 707 кв. м.
Региональные власти объясняют строительство потребностью в постоянной площадке для военно-патриотических программ. На совещании 17 февраля тогдашний глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что юнармейцы и участники «Зарницы 2.0» должны получить собственное пространство. Министр образования Яхья Бучаев из его правительства представил «Юнармию» как одну из нескольких площадок для работы с детьми и молодёжью. В том же докладе он рассказал о центре «Авангард» в селе Зеленоморск, рассчитанном на круглогодичное пребывание до 290 обучающихся. В январской публикации «Молодежи Дагестана» сметную стоимость центра «Авангард» оценивали в 1,5 млрд руб. и указывали, что расходы покроет республиканский бюджет.
От участников требуют подтвердить опыт строительства или реконструкции капитального объекта: при этой цене контракта стоимость ранее выполненных работ должна достигать не менее 40% начальной цены, то есть примерно 162,6 млн руб. Подрядчика также обяжут применять национальный режим к перечисленному в закупке оборудованию — в том числе к насосам, генератору, трансформаторам, котельному оборудованию и лифту.