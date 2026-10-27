Власти Дагестана потратят 406,6 млн рублей на военный центр «Юнармия» в Махачкале

Региональные власти объясняют строительство потребностью в постоянной площадке для военно-патриотических программ. На совещании 17 февраля тогдашний глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что юнармейцы и участники «Зарницы 2.0» должны получить собственное пространство. Министр образования Яхья Бучаев из его правительства представил «Юнармию» как одну из нескольких площадок для работы с детьми и молодёжью. В том же докладе он рассказал о центре «Авангард» в селе Зеленоморск, рассчитанном на круглогодичное пребывание до 290 обучающихся. В январской публикации «Молодежи Дагестана» сметную стоимость центра «Авангард» оценивали в 1,5 млрд руб. и указывали, что расходы покроет республиканский бюджет.