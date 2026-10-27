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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Кавказ

Власти Дагестана потратят 406,6 млн рублей на военный центр «Юнармия» в Махачкале

Комитет по государственным закупкам Дагестана объявил открытый конкурс на строительство в Махачкале образовательного центра военно-патриотической направленности «Юнармия». Начальная цена контракта — 406,59 млн руб. Заявки принимают до 12 ноября, итоги конкурса планируют подвести 17 ноября 2026 года. Извещение появилось в Единой информационной системе закупок 27 октября.

Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Заказчиком выступает республиканская Дирекция капитального строительства, конкурс проходит на электронной площадке Газпромбанка. Цена конкурса примерно на 10 млн руб. ниже сметной стоимости, которую власти называли ранее: 416,6 млн руб. Разница составляет около 2,4%. Эта сумма включала полный цикл работ — от устройства фундамента и возведения стен до инженерных систем и отделки. Итоговая стоимость станет известна после торгов.
Проект получил положительное заключение Государственной экспертизы Дагестана в январе. По опубликованным тогда сведениям, центр построят по адресу: проезд 1-й Магомедтагирова, 157. Четырехэтажное здание площадью 3 707 кв. м рассчитано на одновременное обучение 150 человек. Проектировщиками выступили ООО «Стройтехсервис» и ООО «Геодезист-геолог». В январе реализацию проекта связывали с ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ».
В феврале Минобрнауки республики раскрыло программу центра подробнее. Ведомство сообщило о двух учебных корпусах, спортивной площадке, полосе препятствий, зоне строевой подготовки и пространстве для отдыха. В учебную программу планируют включить лекции, семинары, конференции, строевую и физическую подготовку, занятия по военно-спортивным дисциплинам, стрельбу из пневматического оружия на пяти направлениях и сдачу нормативов ГТО. Участок под объект, по данным министерства, занимает 6 676 кв. м; площадь зданий ведомство оценило в 5 960 кв. м. Эти показатели отличаются от январской публикации, где указали площадь четырехэтажного здания в 3 707 кв. м.
Региональные власти объясняют строительство потребностью в постоянной площадке для военно-патриотических программ. На совещании 17 февраля тогдашний глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что юнармейцы и участники «Зарницы 2.0» должны получить собственное пространство. Министр образования Яхья Бучаев из его правительства представил «Юнармию» как одну из нескольких площадок для работы с детьми и молодёжью. В том же докладе он рассказал о центре «Авангард» в селе Зеленоморск, рассчитанном на круглогодичное пребывание до 290 обучающихся. В январской публикации «Молодежи Дагестана» сметную стоимость центра «Авангард» оценивали в 1,5 млрд руб. и указывали, что расходы покроет республиканский бюджет.
От участников требуют подтвердить опыт строительства или реконструкции капитального объекта: при этой цене контракта стоимость ранее выполненных работ должна достигать не менее 40% начальной цены, то есть примерно 162,6 млн руб. Подрядчика также обяжут применять национальный режим к перечисленному в закупке оборудованию — в том числе к насосам, генератору, трансформаторам, котельному оборудованию и лифту.
Станислав Маслаков