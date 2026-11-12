В Бурятии вынесли приговор по делу о хищении 171 млн руб. при ликвидации свалки
Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора национального парка «Тункинский» Баира Байминова, его заместителя Владимира Марганова и руководителя коммерческой организации Соднома Будатарова. Они были признаны виновными в мошенничестве, получении взяток, а также легализации денежных средств. Соучастники приговорены к лишению свободы на сроки от девяти до 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере от 1,6 млн до 21 млн руб.
Как сообщает Генпрокуратура РФ, участники группы в рамках реализации национального проекта «Экология» по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» в период с 2022 по 2023 год получили субсидию в размере 320 млн руб. для ликвидации свалки на территории нацпарка. При этом 171,4 млн руб. было похищено за счет завышения стоимости произведенных работ.
За беспрепятственную приемку работ представители нацпарка получили взятки на общую сумму 2,1 млн руб. Руководитель коммерческой организации легализовал 12 млн руб., разместив их на банковских вкладах. Во время следствия участники группы возместили 15,8 млн руб. Суд также конфисковал в собственность государства денежные средства, эквивалентные доходу, полученному преступным путем, в сумме более 3 млн руб.
Как сообщалось ранее, расследование уголовного дела было завершено летом 2026 года. Соднома Будатарова, считающегося руководителем группы, годом ранее экстрадировали из Монголии, на территории которой он скрывался от следствия.