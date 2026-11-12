В Бурятии вынесли приговор по делу о хищении 171 млн руб. при ликвидации свалки

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора национального парка «Тункинский» Баира Байминова, его заместителя Владимира Марганова и руководителя коммерческой организации Соднома Будатарова. Они были признаны виновными в мошенничестве, получении взяток, а также легализации денежных средств. Соучастники приговорены к лишению свободы на сроки от девяти до 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере от 1,6 млн до 21 млн руб.