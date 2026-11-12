Wildberries начала тестировать оплату наличными в пунктах выдачи заказов
Wildberries начала тестировать оплату наличными в своих пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Пилотный проект запущен в 30 точках в Серпухове, сообщила пресс-служба маркетплейса.
Чтобы воспользоваться услугой, покупателю нужно выбрать оплату наличными при оформлении заказа на сайте Wildberries. При получении товара в пункте выдачи клиент показывает сотруднику QR-код из приложения и осматривает или примеряет товар. Затем следует подойти к терминалу, отсканировать код камерой устройства и внести деньги через купюроприемник. После успешной оплаты можно забрать заказ. При этом способ оплаты допускается изменить прямо в момент получения.
В этом проекте Wildberries сотрудничает с российской сетью терминалов самообслуживания «Элекснет». Представители маркетплейса уточнили, что результаты тестирования определят, расширят ли услугу на остальные пункты выдачи в России.