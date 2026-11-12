Ольга Абрамова поднялась на 11 позиций в медиарейтинге губернаторов

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поднялась на 11 позиций в медиарейтинге руководителей регионов России по итогам октября, заняв 57-е место из 89. По данным «Медиалогии», ее медиаиндекс составил 20,2 тыс. баллов, а число упоминаний в СМИ — 4,3 тыс.