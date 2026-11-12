Ольга Абрамова поднялась на 11 позиций в медиарейтинге губернаторов
Врио главы Удмуртии заняла 57-е место по итогам октября
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поднялась на 11 позиций в медиарейтинге руководителей регионов России по итогам октября, заняв 57-е место из 89. По данным «Медиалогии», ее медиаиндекс составил 20,2 тыс. баллов, а число упоминаний в СМИ — 4,3 тыс.
В сентябре госпожа Абрамова занимала 68-е место с медиаиндексом 16,9 тыс. баллов и 4,2 тыс. упоминаний. За месяц до этого она находилась на 51-й строчке рейтинга. Таким образом, октябрьский результат позволил ей отыграть часть сентябрьского снижения.
Первую строчку октябрьского рейтинга занял мэр Москвы Сергей Собянин с медиаиндексом 788,9 тыс. баллов. Второе место у губернатора Московской области Андрея Воробьева (336 тыс.), третье — у губернатора Брянской области Егора Ковальчука (152,7 тыс.).
В другом исследовании — рейтинге влияния глав регионов на федеральном уровне, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), — госпожа Абрамова по итогам октября заняла 85-е место из 89.