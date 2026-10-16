Ольга Абрамова опустилась на 17 позиций в медиарейтинге губернаторов

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова опустилась на 17 позиций в медиарейтинге руководителей регионов России по итогам сентября, заняв 68-е место. По данным «Медиалогии», ее медиаиндекс составил 16,9 тыс. баллов против 25,8 тыс. в августе.