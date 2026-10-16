Ольга Абрамова опустилась на 17 позиций в медиарейтинге губернаторов
Глава Удмуртии заняла 68-е место по итогам сентября
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова опустилась на 17 позиций в медиарейтинге руководителей регионов России по итогам сентября, заняв 68-е место. По данным «Медиалогии», ее медиаиндекс составил 16,9 тыс. баллов против 25,8 тыс. в августе.
В сентябре в СМИ вышло 4,2 тыс. сообщений с упоминанием госпожи Абрамовой. Месяцем ранее таких публикаций было 4,6 тыс.
В августе глава Удмуртии занимала 51-е место, поднявшись за месяц на восемь позиций.