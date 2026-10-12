Ольга Абрамова поднялась на три позиции в рейтинге влияния губернаторов
Врио главы Удмуртии заняла 85-е место
Обновлено12.10.2026, 16:27
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поднялась на три позиции в рейтинге губернаторов по уровню влияния на федеральном уровне по итогам сентября, заняв 85-е место. Исследование подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), рейтинг опубликован на сайте организации.
Методика исследования — экспертный опрос 23 респондентов, в их числе — политологи, медиаэксперты, журналисты и др. Они оценивают влияние глав регионов на федеральном уровне по шкале от 1 до 10. Из этих оценок складываются средние арифметические значения.
Рейтинг по трем категориям формируется по трем категориям — «очень сильное влияние» (1-20 места), «сильное влияние» (21-50) и «среднее влияние» (51-89). Госпожа Абрамова получила 5,23 балла. В августе она занимала 88-е место.
Первую строчку рейтинга занял мэр Москвы Сергей Собянин с результатом 9,57 балла. Второе место у раиса Татарстана Рустама Минниханова (7,62 балла), третье — у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (7,49 балла).
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