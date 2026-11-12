Сбережения тамбовчан на счетах и вкладах превысили 262 млрд рублей
К началу октября 2026 года жители Тамбовской области хранили на банковских счетах и вкладах 262,1 млрд руб. Эта сумма на 13,4% больше, чем объем сбережений тамбовчан годом ранее. На срочные вклады пришлось 178,4 млрд руб., или почти 70% от общей суммы. Их объем увеличился на 11,2%. Информацией поделились в региональном отделении Банка России 12 ноября.
На счетах эскроу жители Тамбовской области хранили 13,4 млрд руб. — на 2,9% больше, чем годом ранее. Такие счета используют для расчетов при покупке жилья в строящемся доме.
На срочных депозитах предприятий находилось 24,9 млрд руб. — на 18,8% меньше, чем годом ранее. Средства индивидуальных предпринимателей сократились на 2,7%, до 12,9 млрд руб. Общий объем средств организаций в банках составил 41,8 млрд руб.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что по состоянию на начало октября 2026 года общая задолженность населения Тамбовской области перед банками превысила 156 млрд руб. Более половины этой суммы — 79,3 млрд руб. — приходилось на потребительские кредиты.