Сбережения тамбовчан на счетах и вкладах превысили 262 млрд рублей

К началу октября 2026 года жители Тамбовской области хранили на банковских счетах и вкладах 262,1 млрд руб. Эта сумма на 13,4% больше, чем объем сбережений тамбовчан годом ранее. На срочные вклады пришлось 178,4 млрд руб., или почти 70% от общей суммы. Их объем увеличился на 11,2%. Информацией поделились в региональном отделении Банка России 12 ноября.