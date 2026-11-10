Задолженность тамбовчан перед банками составила 156 млрд рублей

В период с января по сентябрь 2026-го, по данным ЦБ РФ, банки выдали жителям Тамбовской области кредиты на 89,4 млрд руб. Это на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Объем выданных потребительских кредитов составил более 74,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на 23%. Из этой суммы 46,1 млрд руб., около 62% потребительских выдач пришлось на кредитные карты. На покупку автомобилей жители региона заняли более 8,2 млрд руб. — на 18,9% больше, чем в 2025-м.