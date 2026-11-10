Задолженность тамбовчан перед банками составила 156 млрд рублей
По состоянию на начало октября 2026 года общая задолженность населения Тамбовской области перед банками составляла почти 156,4 млрд руб. Более половины этой суммы — 79,3 млрд руб. — приходилось на потребительские кредиты. Об этом 10 ноября рассказали в региональном отделении Банка России.
В период с января по сентябрь 2026-го, по данным ЦБ РФ, банки выдали жителям Тамбовской области кредиты на 89,4 млрд руб. Это на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Объем выданных потребительских кредитов составил более 74,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на 23%. Из этой суммы 46,1 млрд руб., около 62% потребительских выдач пришлось на кредитные карты. На покупку автомобилей жители региона заняли более 8,2 млрд руб. — на 18,9% больше, чем в 2025-м.
«За девять месяцев выросла сумма выданных жителям области кредитов. При этом в целом по России потребительская активность была умеренной. Согласно октябрьскому докладу Банка России "Региональная экономика", в Центральном федеральном округе потребление в эти месяцы снизилось относительно июля, если исключить влияние сезонности», — прокомментировал управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков.
В середине прошлой недели «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что две трети ипотек в Тамбовской области выдали на готовые квартиры. С января по сентябрь 2026 года на покупку квартир на вторичном рынке жилья в регионе было выдано почти 2,8 тыс. ипотечных кредитов, их общая сумма составила 8,3 млрд руб.