Госсовет Удмуртии назначил дату декабрьского заседания
Парламентарии соберутся 8 декабря
Пятое заседание осенней сессии Госсовета Удмуртии состоится 8 декабря 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Решение о дате заседания принято на заседании президиума парламента под председательством спикера Владимира Невоструева. Сейчас формируется проект повестки.
Четвертое заседание пройдет 24 ноября. На нем депутаты в первом чтении рассмотрят проект бюджета республики на 2027–2029 годы.
Напомним, правительство Удмуртии одобрило проект бюджета 29 октября. Доходы республики на 2027 год запланированы в размере 132,6 млрд руб., расходы — 148,7 млрд руб. Дефицит прогнозируется на уровне 16,1 млрд руб. Проект сформирован без учета целевых поступлений из федерального бюджета.
Общественные обсуждения документа проходили с 4 по 11 ноября. Протокол с поступившими предложениями планировалось представить депутатам перед первым чтением.