Общественные обсуждения проекта бюджета Удмуртии пройдут с 4 по 11 ноября
Протокол с учетом предложений представят на сессии госсовета республики
Общественные обсуждения проекта бюджета Удмуртии на 2027-2029 годы состоятся с 4 по 11 ноября. Они пройдут в онлайн-формате, сообщает пресс-служба госсовета республики. Проект, пояснительная записка и дополнительные материалы опубликованы на сайте парламента.
Протокол с учетом поступивших предложений. Представят депутатам на сессии 24 ноября, до рассмотрения законопроекта в первом чтении.
Напомним, доходы республики на 2027 год запланированы в размере 132,6 млрд руб., расходы — 148,7 млрд руб. Таким образом, дефицит составит 16,1 млрд руб. Его в большей части планируется перекрыть за счет коммерческих кредитов. Проект сформирован без учета целевых поступлений из федерального бюджета.