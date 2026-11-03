Общественные обсуждения проекта бюджета Удмуртии пройдут с 4 по 11 ноября

Общественные обсуждения проекта бюджета Удмуртии на 2027-2029 годы состоятся с 4 по 11 ноября. Они пройдут в онлайн-формате, сообщает пресс-служба госсовета республики. Проект, пояснительная записка и дополнительные материалы опубликованы на сайте парламента.