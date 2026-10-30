Дефицит бюджета Удмуртии в 2027 году превысит 16 млрд рублей

Для сравнения: уточненный годовой план бюджета Удмуртии (не консолидированного) на 2026 год предусматривает доходы в размере 167,9 млрд руб. и расходы в размере 179,7 млрд руб. Плановый дефицит составляет 11,8 млрд руб. В структуре доходов налоговые и неналоговые поступления занимают 77,9%, поступления из федерального бюджета — 21,6%.