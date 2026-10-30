Дефицит бюджета Удмуртии в 2027 году превысит 16 млрд рублей
Доходы республики составят 132,6 млрд рублей
Правительство Удмуртии одобрило проект республиканского бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Доходы региона в следующем году запланированы в размере 132,6 млрд руб., расходы — 148,7 млрд руб. Таким образом, прогнозируемый дефицит составит 16,1 млрд руб. Проект рассмотрели на заседании правительства 29 октября.
Документ представила исполняющая обязанности министра финансов республики Вера Сухих. По ее словам, бюджет сформирован без учета целевых средств федерального бюджета. После их распределения Минфином России параметры республиканской казны будут увеличены.
Среди приоритетов расходов — выполнение социальных обязательств, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, развитие дорожной инфраструктуры и ЖКХ, обеспечение продовольственной безопасности, а также реализация региональных проектов в рамках национальных целей развития.
Кроме того, республика продолжит работу по списанию двух третей задолженности по бюджетным кредитам перед федеральным бюджетом.
Для сравнения: уточненный годовой план бюджета Удмуртии (не консолидированного) на 2026 год предусматривает доходы в размере 167,9 млрд руб. и расходы в размере 179,7 млрд руб. Плановый дефицит составляет 11,8 млрд руб. В структуре доходов налоговые и неналоговые поступления занимают 77,9%, поступления из федерального бюджета — 21,6%.
До 1 ноября проект бюджета планируется внести на рассмотрение Государственного совета Удмуртии.