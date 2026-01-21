Путин: застройщики должны вовремя выдавать ключи от купленных квартир

Владельцы квартир должны вовремя получать ключи от своего жилья, для этого необходима системная работа с застройщиками. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Здесь особую роль играет системная работа с застройщиками на уровне местных и региональных властей, строительных и снабжающих организаций, на уровне федерального законодательства. Такую работу нужно вести постоянно»,— заявил президент на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

С 1 января в России отменили мораторий на штрафы для застройщиков, которые не передают ключи от квартир вовремя, напомнил Владимир Путин. Если строительные компании затягивают выполнение своих обязательств, покупатели жилья смогут компенсировать издержки, отметил он.

Отмененный мораторий ограничивал дольщиков во взыскании неустойки при задержке сдачи жилья, а также убытков, причиненных в этот период, и процентов за несвоевременный возврат денежных средств в случае расторжения ДДУ по инициативе покупателя. Впервые меры ввели в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Эксперты считают, что отмена моратория приведет к резкому росту числа судебных разбирательств, однако для крупных игроков этот фактор будет некритичным. При этом застройщики начнут перекладывать риски на покупателей, что приведет к подорожанию жилья, отмечают специалисты.

