В Петербурге прощаются с лидером группы «Разные люди» Александром Чернецким

В Санкт-Петербурге 12 ноября прощаются с музыкантом, поэтом и лидером группы «Разные люди» Александром Чернецким. Гражданская панихида началась в полдень в Феодоровском соборе. Похороны состоятся в тот же день на Богословском кладбище.