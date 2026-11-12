В Петербурге прощаются с лидером группы «Разные люди» Александром Чернецким
В Санкт-Петербурге 12 ноября прощаются с музыкантом, поэтом и лидером группы «Разные люди» Александром Чернецким. Гражданская панихида началась в полдень в Феодоровском соборе. Похороны состоятся в тот же день на Богословском кладбище.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что 8 ноября в возрасте 60 лет ушел из жизни лидер харьковско-петербургской группы «Разные люди» Александр Чернецкий. За несколько дней до его смерти коллектив убрали из списка участников петербургского фестиваля «Мы выбираем жизнь» из-за ухудшения здоровья фронтмена: он уже находился в реанимации. Причина смерти не объявлена, при этом одной из самых впечатляющих глав его жизни была история борьбы с болезнью Бехтерева.